ROGER WATERS al cinema con il concerto “This is not a drill”, il 25 maggio in diretta da Praga

Roger Waters ha annunciato una speciale diretta dal vivo del suo spettacolo “This Is Not A Drill” dalla O2 Arena di Praga, nella Repubblica Ceca, il prossimo 25 maggio. L’evento live sarà distribuito in tutto il mondo in oltre 1.500 cinema in più di 50 paesi in collaborazione con Sony Music Entertainment.

Per una sola notte, Roger Waters, membro fondatore e forza creativa degli anni d’oro dei Pink Floyd, presenta nei cinema di tutto il mondo il suo tour “This Is Not A Drill”, Live da Praga. Questo evento cinematografico globale, diretto da Sean Evans, offrirà ai fan la possibilità di vedere e ascoltare il suo acclamato spettacolo dal vivo in tutta la sua potenza cinematografica. Il film, straordinario atto d’accusa contro la distopia in cui tutti noi lottiamo per sopravvivere, includerà 20 canzoni classiche dei Pink Floyd e di Roger Waters, tra cui: “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” e “Is This The Life We Really Want?”. Waters debutterà anche con la sua nuova canzone, “The Bar”.

Ad affiancarlo sul palco Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair e Seamus Blake. Per offrire uno spettacolo indimenticabile con un appello all’azione per amare e proteggere il nostro prezioso pianeta.

“Siamo entusiasti di offrire ai fan di tutto il mondo l’opportunità di vivere un concerto così iconico dal vivo sul grande schermo“, ha dichiarato Tom Mackay, President, Premium Content, Sony Music Entertainment.