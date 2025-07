QUEENS OF THE STONE AGE: in concerto il 18 Ottobre al Teatro Lirico di Milano per “The Catacombs Tour”

I Queens of the Stone Age saranno protagonisti nel nostro paese con un unico appuntamento esclusivo, sabato 18 ottobre 2025 al Teatro Lirico di Milano per la prima data del The Catacombs Tour.

Biglietti > https://ticketmasteritalia.46uy.net/QjxDn3

La concezione del The Catacombs Tour è stata ispirata in gran parte dall’esperienza collettiva dei membri della band durante la creazione dell’opera cinematografica e musicale Alive in the Catacombs. Uscito il 5 giugno e disponibile ora in streaming, l’acclamato documentario di concerti ha catturato la loro performance, unica nel suo genere, nelle catacombe di Parigi nel luglio 2024. L’audio della performance sarà disponibile in vinile dal 22 agosto in edizione limitata.

Composto da nuovissimi arrangiamenti creati appositamente per l’occasione, The Catacombs Tour vedrà i QOTSA attingere allo spirito di quelle sublimi interpretazioni sotterranee e infonderlo in versioni rivisitate che promettono di far girare la manopola del volume in entrambe le direzioni. Il risultato finale, impreziosito da ensemble riuniti, sarà un’esibizione unica e intima, diversa da qualsiasi altro tour precedente dei QOTSA.

Preparatevi a scoprire dimensioni finora sconosciute dei Queens of the Stone Age con The Catacombs Tour, una serie limitata di serate speciali di una sola notte. Gli spettacoli si svolgeranno in ottobre in una selezione curata di luoghi in tutta Europa, per culminare alla Royal Albert Hall di Londra.

Girato e registrato nel luglio 2024, Queens of the Stone Age: Alive in the Catacombs cattura i QOTSA come non li avete mai visti o sentiti prima. Questa esperienza unica nella vita presenta una scaletta accuratamente selezionata che abbraccia il ricco repertorio dei QOTSA, con ogni canzone scelta e reimmaginata in modo epico per le Catacombe. Il risultato è un’incarnazione senza precedenti dei QOTSA nel loro momento più intimo, ma circondati letteralmente da milioni di resti umani: “il pubblico più grande per cui abbiamo mai suonato”, dice Joshua Homme.

Le Catacombe di Parigi sono un ossario di 320 km sotto la superficie di Parigi. Con una base di diversi milioni di corpi sepolti nel 1700, i resti scheletrici sono in gran parte esposti, con gran parte delle pareti costruite con teschi e ossa.

Homme sognava di mettere in scena una performance dei QOTSA nelle Catacombe fin dalla sua prima visita, quasi 20 anni fa. La città di Parigi, tuttavia, non aveva mai concesso a nessun artista il permesso di suonare all’interno dei tunnel sacri. I QOTSA, da cittadini rispettosi della legge, hanno aspettato che la loro visione fosse autorizzata.

Ogni decisione estetica, ogni scelta di canzoni, ogni configurazione di strumenti… tutto è stato pianificato e suonato con rispetto per le Catacombe, dall’acustica e dai suoni ambientali – acqua che gocciola, echi e risonanze naturali – ai toni di luce cupamente atmosferici che esaltano la musica. Lontano dai confini insonorizzati dello studio o dal comfort dei monitor sul palco, Alive in the Catacombs vede la band non solo raccogliere questa sfida, ma abbracciarla.

Il risultato è la distillazione dei QOTSA nella loro forma più elementare: Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore sono accompagnati da una sezione d’archi di tre elementi e utilizzano catene e bacchette come strumenti di percussione improvvisati. Alive in the Catacombs è un disco dei Queens of the Stone Age ridotto all’essenza per necessità (non si può parlare di “unplugged” se non ci sono prese elettriche a cui collegarsi), utilizzando una batteria per auto per alimentare un pianoforte elettrico. E senza filtri, dato che ogni canzone è stata registrata dal vivo in una ripresa completa, senza sovraincisioni o modifiche.

Le parole non riescono a trasmettere la magnificenza dei Queens of the Stone Age: Alive in the Catacombs. Il suo equilibrio davvero sbalorditivo di sottigliezza e grandezza deve essere sperimentato per essere apprezzato. La bellezza è nella lotta (sia interna che esterna). Questo è Joshua Homme nel suo momento di massima vulnerabilità fisica e, in ultima istanza, di massimo trionfo.

QUEENS OF THE STONE AGE

THE CATACOMBS TOUR

SABATO 18 OTTOBRE 2025 – MILANO

TEATRO LIRICO

