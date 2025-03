PET SHOP BOYS in concerto il 20 Luglio al Lucca Summer Festival 2025

I Pet Shop Boys torneranno al Lucca Summer Festival domenica 20 luglio per la loro unica data italiana del 2025 in questo tour.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3Xx42n2

Otto anni dopo la loro ultima esibizione al festival, Neil Tennant e Chris Lowe porteranno il loro spettacolo ‘DREAMWORLD – The Greatest Hits Live’ a Piazza Napoleone. I Pet Shop Boys sono inseriti nel Guinness dei Primati come il duo di maggior successo nella storia della musica britannica, con 44 singoli nella Top 30 del Regno Unito, tra cui 22 nella Top 10 e quattro numeri uno, e 15 album in studio, tutti entrati nella Top 10 delle classifiche britanniche.

The Independent ha affermato: “La loro carriera ha dimostrato costantemente che la musica pop e l’arte alta non solo possono coesistere, ma anche superare le forme musicali ritenute superiori.” Nei loro spettacoli dal vivo, i Pet Shop Boys hanno creato uno stile originale di teatro musicale pop, collaborando con registi, designer e artisti tra cui Derek Jarman, David Alden e David Fielding, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood, Es Devlin e Tom Scutt. Le recensioni hanno continuato a elogiare il duo nei tour più recenti, con The Times che ha definito il loro show “rivoluzionario ed esaltante” e “lo spettacolo pop più affascinante dell’anno”.

Acclamati dalla critica per la loro capacità di trasformare ogni concerto in uno spettacolo unico, il duo ha conquistato il pubblico con performance da headliner nei più grandi festival del mondo, tra cui Glastonbury, Primavera Sound, Roskilde e Sonar, solo per citarne alcuni.

Il loro tour “Dreamworld: The Greatest Hits Live”, che celebra 40 anni di carriera, ha già fatto registrare il tutto esaurito nelle arene di Europa e Regno Unito, con spettacoli definiti “un’estatica celebrazione di brillantezza” (Evening Standard). In una recensione a 5 stelle del live, il Metro di Londra ha scritto: “Il miglior gruppo pop britannico degli ultimi 40 anni è in una forma straordinaria – uno spettacolo che è una gioia di vivere, capace di ravvivare l’anima e dare nuova linfa alla musica.”

PET SHOP BOYS

domenica 20 luglio – LUCCA – Piazza Napoleone

LUCCA SUMMER FESTIVAL 2025

Settore Numerato 1 €. 87,00 + prev.

Settore Numerato 2 €. 78,00 + prev.

Settore Numerato 2 visibilità limitata €. 78,00 + prev.

Settore Numerato 3 €. 69,00 + prev.

Settore Numerato 3 visibilità limitata €. 69,00 + prev.

Posto in piedi €. 52,00 + prev.