PATTI SMITH and band: a Luglio in concerto ad Alba, Gardone Riviera, Lignano e Cattolica

Dopo l’annullamento del tour italiano previsto a luglio 2020, a causa delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, Patti Smith non esita a riappropriarsi del proprio spazio e del proprio tempo, sfidando le tante difficolta’ che ancora costellano il percorso degli artisti, ed è pronta a tornare in Italia per quattro concerti a luglio, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford.

PATTI SMITH – Tour 2021

sabato 10 luglio – ALBA (CN) – Collisioni Festival

domenica 11 luglio – GARDONE RIVIERA (BS) – Tener-a-mente Festival

martedì 13 luglio – LIGNANO SABBIADORO (UD) – Nottinarena 2021

mercoledì 14 luglio – CATTOLICA (RN) – Arena della Regina



Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/pattismith2021

Vera icona del rock vivente, la “sacerdotessa” del rock, nella sua carriera di oltre quaranta anni ha attraversato il punk diventandone l’icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte, attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Amata, discussa, potente ed idealista, Patti Smith è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e, senza dubbio alcuno, tra gli artisti più influenti di sempre, cantautrice e poetessa

Brani come “People Have The Power”, “Gloria” (cover del brano dei Them di Van Morrison), “Dancing Barefoot” e “Because The Night” (scritta insieme a Bruce Springsteen) sono vere e proprie pietre miliari della musica e dell’immaginario collettivo.

sabato 10 luglio – ALBA (CN) – COLLISIONI FESTIVAL

Piazza Medford Alba – inizio concerto ore 21.00

area gold: 60 Euro + prevendita

area silver: 50 Euro + prevendita

platea numerata: 40 Euro + prevendita

platea numerata laterale: 35 Euro + prevendita

domenica 11 luglio – GARDONE RIVIERA (BS) – TENER-A-MENTE FESTIVAL

Anfiteatro del Vittoriale – inizio concerto ore 21.00

platea I settore: 68 Euro + prevendita

platea II settore: 60 Euro + prevendita

gradinata: 52 Euro + prevendita

tribuna: 43 euro + prevendita

martedì 13 luglio – LIGNANO SABBIADORO (UD) – NOTTINARENA 2021

Arena Alpe Adria – inizio concerto ore 21.00

prezzi dei biglietti:

platea numerata: 55 Euro + prevendita

tribuna laterale numerata: 55 Euro + prevendita

tribuna non numerata: 45 Euro + prevendita

mercoledì 14 luglio – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

Piazza della Repubblica, 28 – inizio concerto ore 21.00

poltronissima: 75 Euro prevendita inclusa

poltrona: 69 Euro prevendita inclusa

terzo settore: 57 Euro prevendita inclusa

quarto settore: 46 Euro prevendita inclusa

