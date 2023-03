ONE OK ROCK: la band giapponese special guest per i concerti dei MUSE di Roma e Milano

La band giapponese emo rock da milioni di streams e views ONE OK ROCK si aggiunge, insieme ai Royal Blood, come special guest nelle due date italiane del monumentale Will of the People World Tour dei Muse, di scena in Italia il 18 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 22 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Le due imperdibili date italiane fanno parte del tour mondiale dei Muse che farà tappa anche in UK, oltre che in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera e toccherà i più importanti stadi del continente. Riconosciuti universalmente come una delle migliori live band del mondo, i Muse hanno da sempre prodotto degli show grandiosi, innovativi e unici nel loro genere: Will Of The People tour del 2023 negli stadi che arriverà anche in Italia non farà eccezione.

+ special guest ROYAL BLOOD + ONE OK ROCK

Martedì 18 Luglio 2023 – Roma, Stadio Olimpico

Sabato 22 Luglio 2023 – Milano, Stadio San Siro

Biglietti > https://bit.ly/muse2023

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/muse23

La band special guest dei due live italiani ONE OK ROCK, formata dal cantante Taka, il chitarrista Toru, il batterista Tomoya e il bassista Ryota, è nota come uno dei gruppi giapponesi più popolari nella scena rock internazionale, che sul palco dell’Olimpico e di San Siro porterà tutta la sua carica esplosiva per infiammare gli stadi di energia e scaricare una potente scossa di adrenalina.

Gli ONE OK ROCK si sono formati nel 2005 e hanno debuttato nel 2007, crescendo con il supporto delle giovani generazioni per le loro sonorità emo e rock e le performance live aggressive. Sono diventati una delle band giapponesi più popolari grazie ai concerti di grande successo al Nippon Budokan nel 2010, al Yokohama Stadium nel 2014 e grazie anche ai tour nelle arene nel 2013 e nel 2014.

Nel 2016 hanno tenuto un concerto all’aperto che ha attirato ben 110.000 persone e un tour nazionale con due date al Tokyo Dome nel 2018.

One Ok Rock | Foto di Claudia Mazza

Hanno firmato un contratto di distribuzione mondiale con Warner Bros nel 2015 che gli ha permesso di prendere parte a un tour mondiale, toccando Stati Uniti, Europa, Sud America e Australia.

Durante il Divide Asia Tour di Ed Sheeran sono stati scelti come opening act.

Nell’ottobre del 2020 hanno condotto con successo il loro primo concerto dal vivo online, trasmesso in diretta a 110.000 fan.

Il 9 settembre 2022 hanno pubblicato il loro decimo album “Luxury Disease”.