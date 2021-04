Nuovo album per i KINGS OF CONVENIENCE: in autunno in concerto a Catania, Bologna e Milano

Li abbiamo aspettati a lungo, e ora finalmente sono tornati. Dopo un lungo silenzio musicale e 5 anni di assenza dai palcoscenici italiani i Kings of Convenience sono pronti a riprendersi la scena e lo fanno con un nuovo singolo, un video e un nuovo tour che toccherà l’Italia per tre imperdibili live.

KINGS OF CONVENIENCE

26 ottobre 2021 Catania, Teatro Metropolitan

30 ottobre 2021 Bologna, Teatro Manzoni

01 novembre 2021 Milano, Teatro degli Arcimboldi



Biglietti in vendita dal 7 maggio a questo link > http://bit.ly/kingsconvenience2021

Un grande ritorno e un nuovo capitolo per il duo norvegese formato da Erlend Øye e Eirik Glambæk Bøe. Padri del new acoustic movement, pionieri di una nuova ondata di musica intima ed acustica, fautori di un soft pop d’atmosfera per lenire l’anima (Billboard), definiti all’esordio dal Guardian come una confluenza deliziosamente malinconica di Simon and Garfunkel, Nick Drake, Astrud Gilberto e i Pet Shop Boys, i Kings Of Convenience hanno conquistato e incantato il mondo intero con i loro dischi e raggiunto le vette delle classifiche con indimenticabili canzoni sofisticate e delicate come “Misread”, “I’d Rather Dance with You” e “Mrs. Cold”.

Dopo 12 anni i Kings of Convenience pubblicano oggi un nuovo singolo dal titolo Rocky Trail, che dimostra come la band sappia ancora emozionare con i suoi testi e la sua musica. Le melodie acustiche sono accompagnate dal violino e dal caratteristico approccio a due voci della coppia, che crea un suono sottile, raffinato ed evocativo.

“Rocky Trail” è il primo estratto dal prossimo album Peace or Love, in uscita il 18 giugno 2021 su etichetta Polydor Records. Registrato per cinque anni in cinque città diverse, “Peace or Love” è il sound di due vecchi amici che esplorano l’ultima fase della loro vita insieme e che trovano nuovi modi di catturare quella magia sfuggente. L’album suona fresco come la primavera: 11 canzoni sull’amore e la vita, con la bellezza seducente e la purezza emotiva che ti aspetteresti dai Kings of Convenience.

N.B I biglietti per i concerti in Italia sono in vendita a capienza ridotta. L’assegnazione del posto verrà comunicata in prossimità delle date, in base alle disposizioni governative in vigore. Un ritorno al live annunciato in un momento ancora difficile e incerto, ma che vuole essere un segnale positivo e di ripartenza, nato dal desiderio della band e degli organizzatori di tornare a proporre musica dal vivo (in sicurezza) senza timore di sperimentare formule innovative e di mettere in secondo piano l’aspetto economico.