KINGS OF CONVENIENCE tornano in Italia: 5 concerti nei festival più suggestivi dell’estate

KINGS OF CONVENIENCE: quest’estate in concerto a Monforte d’Alba (CN), Argenta (Ferrara), Gardone Riviera (BS), Camigliatello Silano e Tindari

I Kings of Convenience tornano a esibirsi in Italia: quest’estate saranno protagonisti di una serie di date dal vivo nei più suggestivi festival del Paese, portando sul palco il loro stile distintivo.

Il tour prenderà il via il 26 luglio nella suggestiva cornice di Monfortinjazz a Monforte d’Alba (CN), per poi proseguire il 28 ad Argenta, all’interno di Ferrara Sotto Le Stelle, e il 29 sul palco del Tener-a-mente Festival a Gardone Riviera (BS). Il 31 luglio i Kings of Convenience saranno protagonisti del Be Alternative Festival a Camigliatello Silano, mentre il 2 agosto si esibiranno al Teatro Greco di Tindari.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4bUGXTi

Da oltre vent’anni il duo norvegese incarna il lato più intimo e raffinato dell’indie pop nordico, e, per questo tour, saranno accompagnati da un trio d’archi d’eccezione con Tobias Hett alla Viola, Naomi Berrill al Cello, Davide Bettolini al Contrabbasso.

KINGS OF CONVENIENCE

Tra i nomi più raffinati dell’indie pop europeo, i Kings of Convenience nascono a Bergen dall’incontro tra Erlend Øye ed Eirik Glambek Bøe, entrambi classe 1975 e amici dai tempi delle scuole superiori. La loro ascesa prende forma alla fine degli anni Novanta con le prime esibizioni nei festival estivi europei. Nel 1999 firmano con l’etichetta americana Kindercore e pubblicano l’album di debutto, dando il via a un percorso internazionale. Con uno stile intimo ed essenziale, fatto di armonie vocali e chitarre acustiche, il duo diventa negli anni un punto di riferimento dell’indie pop nordico.

26 LUGLIO, MONFORTE D’ALBA (CN) – MONFORTINJAZZ
28 LUGLIO, ARGENTA (FE) – FERRARA SOTTO LE STELLE
29 LUGLIO, GARDONE RIVERA (BS) – TENER-A-MENTE
31 LUGLIO, CAMIGLIATELLO SILANO – BE ALTERNATIVE FESTIVAL
2 AGOSTO, TINDARI (ME) – TEATRO GRECO DI TINDARI

