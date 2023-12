ERLEND ØYE & LA COMITIVA ad aprile in concerto a Milano, Torino, Padova, Bologna e Roma

Chi ascolta la musica di Erlend Øye forse non si aspetterà, nome a parte, di trovarsi di fronte ad un cantautore norvegese. Nel 2012, Øye si è trasferito a Siracusa, in Sicilia. Lì incontra un trio di musicisti siciliani: La Comitiva, al secolo Stefano Ortisi, Luigi Orofino e Marco Castello.

Erlend Øye & La Comitiva

16 Aprile 2024 – Milano – Santeria Toscana 31

17 Aprile 2024 – Torino – Hiroshima Mon Amour

18 Aprile 2024 – Padova – TBA

19 Aprile 2024 – Bologna – Locomotiv

20 Aprile 2024 – Roma – Monk

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3RFx80W

Come collettivo, mescolano suoni locali e mediterranei con influenze sudamericane, oltre alla firma pop acustica dei Kings Of Convenience (di cui Erlend è membro fondatore e anima) in un insieme dal suono estivo. Hanno iniziato a lavorare fianco a fianco nel 2018 quasi per gioco, finendo per esibirsi in diverse parti del globo, dal Sud America all’Europa. In primavera uscirà il primo vero e proprio album di questo progetto dalle tinte musicali color pastello, anticipato dal singolo “Mornings and Afternoons”, e a cui farà seguito un tour europeo in cui saranno accompagnati dal vivo anche da una sezione di fiati.

