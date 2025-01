NINE INCH NAILS: la band di Trent Reznor in concerto il 24 Giugno 2025 a Milano

I Nine Inch Nails, una delle band più influenti della musica alternativa e industrial, annunciano la loro unica data italiana del 2025, martedì 24 giugno al Parco della Musica di Milano.

Biglietti in vendita

su Ticketone > https://tidd.ly/4hnRMgj

su Ticketmaster > ticketmasteritalia.46uy.net/nin25

Questo concerto segna un ritorno trionfale in Italia dopo anni di attesa, e rappresenta un’occasione imperdibile per i fan della band che, con il loro sound sperimentale e la loro presenza scenica inconfondibile, hanno segnato la storia della musica contemporanea.

Oggi i NIN hanno annunciato il Peel It Back Tour 2025, che segna la prima apparizione dal vivo della band dal 2022. Prodotto da Live Nation, il tour prenderà il via domenica 15 giugno a Dublino, in Irlanda, alla 3Arena, e porterà la band in tutta Europa, con tappe nel Regno Unito, in Germania, in Svizzera e in altri Paesi.

La tournée europea prevede anche importanti partecipazioni ai festival Graspop Metal Meeting di Dessel (Belgio), Open’er di Gdynia (Polonia) e Mad Cool di Madrid (Spagna), tra gli altri. Il tour mondiale 2022 della band, che comprendeva un mix di concerti da headliner e festival, ha ottenuto recensioni stellari. Il Boston Magazine si è meravigliato: “Quanto sono stati fighi Trent Reznor e il resto della band questo fine settimana? Davvero fuori dal comune”.

Kerrang ha elogiato lo show londinese dei Nine Inch Nails come “uno dei concerti più eccezionali dell’anno… [da parte di] una live band che, in una forma come questa, è indiscutibilmente la migliore al mondo. Inchinatevi”. Il tour si è concluso a Cleveland con uno spettacolo che Cleveland.com ha proclamato “uno dei più grandi e singolari concerti nella storia della band”. Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2020, i Nine Inch Nails hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

NINE INCH NAILS

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025 – MILANO

PARCO DELLA MUSICA DI MILANO

BIglietti in vendita dalle ore 12:00 di mercoledì 29 gennaio