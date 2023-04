NILS FRAHM in concerto il 6 Luglio al Tener-A-Mente Festival di Gardone Riviera (BS)

Quando si tratta di definire lo spazio tra musica classica ed elettronica, il nome di Nils Frahm è l’anello di congiunzione; il pianista e compositore di Berlino infatti, è conosciuto per il suo approccio non convenzionale ad uno strumento secolare come il piano. Le sue performance dal vivo, mostrano una combinazione unica usando il pianoforte verticale, il coda, rhodes e sintetizzatori.

NILS FRAHM

Giovedì 6 Luglio 2023 TENER – A – MENTE FESTIVAL

Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Via al Vittoriale, 12, 25083

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3mpyOz6

Il suo approccio allo strumento è contemplativo ed intimo, la sua alchimia sonora di trame ambientali ed atmosfere elettroniche, gli ha fatto guadagnare molti fan in tutto il mondo.

I suoi tour mondiali, hanno rafforzato la sua reputazione di eccezionale strumentista e confermato il suo essere un affascinante performer live.

I suoi album hanno ottenuto il plauso internazionale della critica e del pubblico

ed i suoi spettacoli live segnato sempre il tutto esaurito.

Nel 2011 pubblica “Felt” il suo album rivoluzionario che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, lavoro completamento diverso dai passati, dove la composizione era pensata solo per il pianoforte.

Due anni dopo e dopo un lungo tour, Frahm è tornato al successo di critica con il suo

album “Spaces”, esprimendo il suo amore per la sperimentazione e rispondendo alla richiesta dei suoi fan di un disco che riflettesse veramente quello che si vive in una sua performance live.

Nel 2015 Frahm ha lanciato Piano Day, un’associazione mondiale, creata con i suoi amici più cari per celebrare il pianoforte attraverso vari progetti e concerti innovativi legati al pianoforte in tutto il mondo.

Sempre nel 2015, scrive la colonna sonora del film Victoria del regista Sebastian Schipper, con la quale vince il prestigioso German Film Prize.

Dopo l’uscita del suo album “All Melody” nel 2018, Frahm ha portato il suo spettacolo dal vivo in giro per il mondo in un tour di due anni, con oltre 180 spettacoli sold out.

Nel dicembre 2020 ha pubblicato il film del concerto “Tripping with Nils Frahm”, cercando di fermare un momento di questo viaggio e catturare i suoi concerti nell’immagine e nel suono.

Nel settembre 2022, Nils ha presentato il suo nuovo album acclamato dalla critica, “Music For Animals” composto da dieci tracce, della durata di più di tre ore, è un progetto ambizioso e avvincente diverso da qualsiasi cosa Nils abbia pubblicato fino ad oggi.

