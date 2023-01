NICK MASON: 5 concerti a Luglio 2023 per il batterista dei Pink Floyd

Il supergruppo formato da Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, insieme a Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads) e Dom Beken si appresta a riportare sui palchi italiani lo show tributo ai primi album della carriera dei Pink Floyd.

A fare da scenario a questo affascinante spettacolo saranno luoghi di grande suggestione:

“… uno spettacolo straordinario e gioioso, un ricordo di che band particolare e brillante fossero i Pink Floyd… Se hai il minimo interesse per i Pink Floyd, non perderti questo spettacolo. Non avrai nemmeno bisogno di acido per uscire di testa.

Michael Hann, Financial Times

Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, torna in Italia per 5 imperdibili appuntamenti estivi insieme al supergruppo che ha formato nel 2018 con l’obiettivo di suonare le prime canzoni dei Pink Floyd, mosso dalla chance unica di sperimentare i primi anni della band londinese suonando brani tratti dalla discografia pre-Dark Side Of The Moon.

Un ritorno agli albori della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi più grandi della storia della musica. Mason ha dichiarato che il gruppo non è una tribute, ma vuole “catturare lo spirito dell’epoca” e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets ed Ummagumma.

NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS

MERCOLEDì 19/07/2023 – VICENZA – Piazza dei Signori

GIOVEDì 20/07/2023 – PALMANOVA (UD) – Piazza Grande

VENERDì 21/07/2023 – CATTOLICA – Arena Della Regina

DOMENICA 23/07/2023 – MATERA – Sonic Park

MERCOLEDì 26/07/2023 – GARDONE RIVIERA – Tener-a-Mente

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/nickmason23

Prevendite dalle 10:00 del 31 gennaio