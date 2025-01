NICK CAVE solo a Luglio in concerto a Lucca, Pompei e Roma

Nick Cave ha annunciato una nuova serie di acclamati spettacoli da solista per questa estate, con esibizioni in Svizzera, Germania, Italia, Norvegia, Lettonia, Bulgaria e Francia.

Saranno 4 i concerti italiani all’interno di questo tour con performance in luoghi di grandissimo prestigio come Lucca Summer Festival, l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma che ospiterà due serate.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4aQ7GOB

Cave sarà nuovamente accompagnato sul palco dal bassista Colin Greenwood. Insieme, eseguiranno brani che coprono l’eccezionale carriera di Cave. Questo tour segue una serie di spettacoli da solista sold out sia in Australia che in Europa nel 2024.

Lo scorso anno, Nick Cave & The Bad Seeds hanno pubblicato Wild God, il loro 18 album in studio. Prodotto da Cave ed Ellis, l’album nominato ai Grammy ha spinto i confini creativi, unendo audaci sperimentazioni a una narrazione avvincente.

L’album è stato seguito da un tour in arena nel Regno Unito e in Europa, accolto con grande successo dalla critica.

NICK CAVE – Solo 2025

GIOVEDì 17/07/2025 – LUCCA SUMMER FESTIVAL 2025 – Piazza Napoleone

SABATO 19/07/2025 – POMPEI – Anfiteatro Scavi di Pompei

LUNEDì 21/07/2025 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

MARTEDì 22/07/2025 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

Biglietti in vendita dalle 10 del 31 gennaio 2025.