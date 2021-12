MODERAT: unica data italiana il 9 Novembre 2022 a Milano

Annunciata l’unica data italiana del MORE D4TA tour dei MODERAT, che si terrà all’Alcatraz di Milano il 9 novembre 2022. Il super gruppo di musica elettronica torna in Italia dopo oltre tre anni di stop per un imperdibile evento.

MODERAT LIVE

10 giugno 2022 – Just Music Festival – ROMA

9 novembre 2022 – Alcatraz – MILANO



Moderat è un trio tedesco di musica elettronica nato a Berlino e composto da Sascha Ring, noto anche come Apparat, e i membri di Modeselektor: Gernot Bronsert e Sebastian Szary.

La band ha all’attivo tre album in studio, il più recente, III, è uscito il 1 aprile 2016. La prima pubblicazione dei Moderat è stato l’EP Auf Kosten der Gesundheit (“At the Cost of Health”) nel 2003.

Il loro primo album eponimo, Moderat, ha ottenuto un incredibile successo di critica e pubblico. Nel 2009, i lettori di Resident Advisor, la bibbia della musica elettronica internazionale, hanno votato Moderat come miglior “Live Act of the Year”.

Nel 2010 il trio si è esibito live in tutta Europa con un tour che ha toccato i più prestigiosi festival del vecchio continente.

Il secondo album, II è uscito il 2 agosto 2013 in formato digitale e il 6 agosto 2013 in formato fisico su label Monkeytown Records e Mute negli Stati Uniti. Il 29 marzo 2016 pubblicano il terzo e ultimo album III.

Nell’agosto 2017, i Moderat hanno annunciato che avrebbero preso una pausa a tempo indeterminato dopo che il loro tour mondiale del 2017 si era concluso a Berlino a settembre dello stesso anno.

Apertura porte ore 19.00, inizio spettacoli ore 20.00

Biglietto unico a partire da euro 30 + d.p.

Prevendite disponibili su DICE