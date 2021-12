MINISTRI: annunciate le nuove date del tour, in partenza il 31 marzo 2022 da Treviso

I Ministri presentano oggi 3 dicembre NUMERI, il nuovo singolo che arriva dopo l’EP Cronaca Nera e Musica Leggera (maggio 2021, Woodworm), vero e proprio gioiello di 4 brani – impreziosito dalle cover che omaggiano le collane Einaudi (rese indimenticabili dal progetto grafico di Munari) e dai costumi di Nicolò Cerioni – e che ha segnato un attesissimo e importante ritorno sulla scena.



Anticipato dal singolo Peggio di Niente, l’EP ha accompagnato il primo tour estivo. NUMERI apre ora un nuovo capitolo, e i Ministri annunciano le date di un nuovo tour per Magellano Concerti.

I MINISTRI – Le date del tour 2022

31.03.2022 – RONCADE (TV) – NEW AGE

04.04.2022 – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

07.04.2022 – ROMA – ORION

08.04.2022 – SANTA MARIA A VICO (CE) – SMAV

15.04.2022 – PERUGIA – AFTER LIFE

16.04.2022 – PINARELLA DI CERVIA (RA) – ROCK PLANET

23.04.2022 – FIRENZE – VIPER

24.04.2022 – BOLOGNA – ESTRAGON

29.04.2022 – TREZZO SULL’ADDA (MI) – LIVE CLUB

Si sono esibiti con i Coldplay, i Foo Fighters, i Subsonica e moltissimi altri. Hanno collaborato con Caparezza, Afterhours, Mauro Pagani, con i registi più all’avanguardia e alcuni tra i migliori producer, da Gordon Raphael (Strokes) a Sylvia Massy (Johnny Cash, System Of A Down) passando per Tommaso Colliva e Taketo Gohara. Hanno collezionato oltre 500 concerti, dai centri sociali degli inizi ai sold-out nei superclub e ai grandi festival, e i loro brani su Spotify sono stati ascoltati oltre 25 milioni di volte.

Dopo 15 anni sulle scene, continuano a essere un punto di riferimento per generazioni diverse, pur muovendosi con importanti cambi di prospettiva. E come a voler sottolineare un elemento di continuità nello stravolgersi di punti di vista, vita e abitudini, si sono affidati a Nicolò Cerioni e alla sua arte per i loro abiti di scena – una piccola tradizione della band, cominciata nel 2006 con delle indimenticabili giacche napoleoniche, che li ha resi delle icone del rock in Italia anche nello stile.