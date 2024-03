MARLENE KUNTZ: annunciate le prime date estive per festeggiare i 30 anni di Catartica

Continuano i festeggiamenti per i 30 anni di Catartica, disco d’esordio dei Marlene Kuntz, destinato a diventare una vera e propria pietra miliare nella storia della musica italiana.

Dopo il grande successo del tour nei club, che sta registrando un sold out dopo l’altro, e l’annuncio del tour europeo, la band annuncia oggi le prime date estive per ESTATE CATARTICA 2024:

21 giugno – CASTELVOLTURNO (CE), Flava Beach

02 luglio – MILANO, Location Da Annunciare

04 luglio – CATANIA, Villa Bellini

09 luglio – COLLEGNO (TO), Flowers Festival

10 luglio – GENOVA, Arena del Mare

12 luglio – ROMANO D’EZZELINO (VI), Ama Music Festival + CCCP

19 luglio – BOLOGNA, Bonsai

20 luglio – VICENZA, JamRock Festival

24 luglio – ROMA, Rock In Roma

10 agosto – ALGHERO (SS), Alguer Summer Festival

18 agosto – FRANCAVILLA AL MARE (CH), Frantic Fest

29 agosto – EMPOLI (FI), Beat Festival

Da settembre al via il tour europeo:

22 settembre – Paris, La Boule Noire

23 settembre – Bruxelles, Pilar

24 settembre – Berlin, Franzz Club

29 settembre – London, Dingwalls

12 ottobre – Lugano, Studio Foce

Continua il tour nei club, che sta collezionando un sold out dopo l’altro:

DATA ZERO – 12 marzo – The Cage, Livorno – SOLD OUT

14 marzo – Alcatraz, Milano – SOLD OUT

15 marzo – Orion, Roma – SOLD OUT

23 marzo – Cso Pedro, Padova

5 aprile – Viper, Firenze – SOLD OUT

11 aprile – Hiroshima Mon Amour, Torino – SOLD OUT

12 aprile – Hiroshima Mon Amour, Torino – SOLD OUT

19 aprile – New Age, Roncade (TV) – SOLD OUT

20 aprile – TPO, Bologna – SOLD OUT

26 aprile – Demodè, Bari

27 aprile – Mamamia, Senigallia (AN)

Pubblicato il 13 maggio del 1994, Catartica ha senza dubbio alcuno avuto il merito di tracciare un segno indelebile nel nostro panorama musicale.