KINGS OF CONVENIENCE: a Luglio in concerto a Padova, Verona, Pesaro, Firenze, Roma, Caserta e Minervino Murge

Dopo il successo delle date teatrali per la presentazione dell’ultimo album in studio “Peace or Love” nell’ autunno 2021, siamo felici di annunciare che i Kings of Convenience tornano in Italia per un tour estivo nel 2022 che li porterà in giro per tutto lo Stivale!



Segnate le date in calendario:

21 Luglio 2022 – Galzignano Terme (PD) Anfiteatro Del Venda

23 Luglio 2022 – Verona – Teatro Romano

24 Luglio 2022 – Pesaro – Parco del Mirafiore

26 Luglio 2022 – Firenze – Anfitatro delle Cascine

27 Luglio 2022 – Roma – Villa Ada

29 Luglio 2022 – Caserta – Sito Rale di Sanleucio

30 Luglio 2022 – Minervino Murge (BT) – Locus festival



Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/kingsconvenience2021

Prevendite disponibili dalle ore 12 del 17 marzo

Eirik Glambeck BoE e Erlend Oye si sono conosciuti a scuola a Bergen, in Norvegia, ed hanno suonato nella stessa band, gli Skog, prima di sciogliersi e formare il duo nel 1999. La coppia è stata pioniera di una nuova ondata di musica intima ed acustica.