JACK SAVORETTI: a Dicembre sei concerti per il cantautore italo-inglese

Il cantautore italo-inglese JACK SAVORETTI torna live in Italia per sei nuove imperdibili date a partire da dicembre 2022.

JACK SAVORETTI + svegliaginevra

05 dicembre 2022 – GRAN TEATRO GEOX, PADOVA

06 dicembre 2022 – TEATRO CARLO FELICE, GENOVA

08 dicembre 2022 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA

10 dicembre 2022 – TEATRO VERDI, FIRENZE

12 dicembre 2022 – TAM TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI, MILANO

13 dicembre 2022 TEATRO EUROPAUDITORIUM, BOLOGNA



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/savoretti22

JACK presenterà sul palco i brani dell’ultimo album “Europiana”, che ha esordito al primo posto nelle classifiche UK. Un progetto nato per far ballare, sorridere e ricordare, grazie ad un sound vintage e allo stesso tempo moderno. “Europiana” è Il manifesto del nuovo percorso artistico del cantautore, in cui sono racchiusi nuova consapevolezza e maturità, ma anche curiosità e voglia di sperimentare: l’artista ripercorre infatti le radici della musica che ha lasciato il segno nei decenni passati, ma reinterpretandole in chiave moderna e personale.

Il disco è inoltre uscito lo scorso venerdì 20 maggio in un’edizione estesa dal titolo “Europiana Encore”, con sei nuovi brani che spaziano tra le sonorità più diverse, tra cui il singolo “You Don’t Have To Say You Love Me/ Io Che Non Vivo Senza Te (Medley)”, “Dancing Through The Rain”,“Late Night” e “Why Not”.

Lo scorso venerdì 6 maggio il cantautore ha, invece, rilasciato una personale rielaborazione di uno dei principali classici della musica cantautorale italiana, “Io Che Non Vivo Senza Te”, originariamente di Pino Donaggio e Vito Pallavicini, in cui canta per la prima volta interamente in italiano.

Il brano è contenuto nella speciale versione del repack “Europiana Encore”, dedicata esclusivamente all’Italia, dal titolo “Europiana Encore Italian Limited Edition”, disponibile dallo scorso 15 luglio in doppio vinile in edizione limitata e presentata con un esclusivo Secret Show dell’artista a Milano. Un omaggio di JACK all’Italia, a cui è da sempre profondamente legato, e uno straordinario regalo per i suoi fan italiani.

Ad aprire tutte le date italiane con lui ci sarà svegliaginevra, una delle cantautrici più amate tra le nuove leve della musica pop contemporanea, grazie alla sua capacità di tratteggiare i contorni di un’intera generazione, divisa tra amori, ansie e film in streaming. La giovane artista ha attualmente all’attivo due album; il primo, “Le tasche bucate di felicità”, è stato pubblicato a maggio 2021 e ha superato i 6 milioni e mezzo di streams su Spotify, mentre il secondo, “Pensieri sparsi sulla tangenziale”, uscito lo scorso 22 aprile, è stato inserito nelle principali playlist di Spotify e impreziosito dalla partecipazione di diversi artisti come Zero Assoluto, CIMINI, M.E.R.L.O.T. e cmqmartina.