IRON MAIDEN in concerto il 15 Luglio 2023 a Milano per l’unica data di “The Future Past Tour”

Gli Dei del Metal sono tornati! IRON MAIDEN porteranno un nuovo tour in Europa nell’estate del 2023: THE FUTURE PAST TOUR vedrà in scaletta canzoni mai eseguite dal vivo dell’ultimo disco “Senjutsu” insieme a brani estratti da “Somewhere In Time”, leggendario album del 1986, oltre ai grandi classici.



IRON MAIDEN saranno a Milano per l’unica data italiana sabato 15 luglio 2023: la band sarà headliner di The Return Of The Gods, festival metal che vedrà nella line-up altri artisti di spicco della scena internazionale che saranno annunciati prossimamente.

IRON MAIDEN

Sabato 15 luglio 2023 – MILANO

The Return Of The Gods

Ippodromo Snai San Siro, Via Diomede 1, 20151 Milano



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/ironmaiden23

Prevendite da venerdi 7 ottobre alle ore 12:00



Apertura porte ore 14:00

Inizio concerti ore 16:00

Il bassista e fondatore Steve Harris dichiara: “Dopo l’uscita del nostro ultimo album Senjutsu, abbiamo un po’ aggiornato l’attuale Legacy of the Beast Tour aprendo i concerti con le prime tre canzoni del disco, con il palco modellato stile Palazzo Giapponese. Dato che non aveva molto senso ripetere tutto questo per un tour dedicato solo a Senjutsu, abbiamo pensato ad altre opzioni, decidendo di rivisitare Somewhere In Time, siccome quel tour non è mai apparso nelle nostre retrospettive sui tour storici che abbiamo proposto in giro per il mondo in questi anni. Queste erano basate sui video dei nostri concerti degli anni Ottanta e purtroppo non abbiamo filmato quel tour (incolpate il manager!). Abbiamo avuto moltissime richieste dai fan in questi anni per suonare delle canzoni di Somewhere In Time e ora le suoneremo per davvero, oltre ad alcune altre che di sicuro vi piaceranno! Sarà inoltre molto soddisfacente suonare alcune delle tracce più epiche di Senjutsu, abbiamo aspettato abbastanza! Il 2023 sarà un anno eccitante e siamo davvero ansiosi di rivedervi tutti in Italia e in Europa”.



Rod Smallwood, manager della band, aggiunge: “La combinazione di due album crediamo sia decisamente esaltante. Sappiamo che i fan vogliono ascoltare i pezzi epici di Senjutsu per la prima volta dal vivo e crediamo che combinare tutto questo con un album iconico come Somewhere In Time farà sì che questo diventi un tour decisamente speciale sia per vecchi e nuovi fan”.



La band è attualmente in America nelle fasi finali dello spettacolare Legacy Of The Beast World Tour, che è stato interrotto per due anni a causa del Covid, con molti concerti che sono stati riprogrammati per ben due volte. Il tour iniziò a Tallin, in Estonia, a maggio 2018, il primo di 139 concerti in 33 paesi. Alla fine dell’ultimo show del tour previsto in Florida il 27 ottobre, la band avrà suonato complessivamente di fronte a oltre 3 MILIONI di fan!