Il tour di addio dei GARBAGE: in concerto il 25 giugno al Parco della Musica di Milano

I Garbage capitanati da Shirley Manson si preparano a tornare in Italia per un appuntamento davvero irripetibile: l’unica data italiana del loro ultimo tour europeo è in programma per giovedì 25 giugno 2026 al Parco della Musica di Milano; già durante la tournée americana del 2025 la band aveva dichiarato che si sarebbe trattato dell’ultimo grande tour. Ad aprire il concerto ci saranno i Destroy Boys, tra le formazioni più promettenti della scena alternativa mondiale.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4qO8mKJ

Prevendite dalle 11 di giovedì 12 febbraio

Formatisi nel Wisconsin negli anni ’90, i Garbage sono una delle band più iconiche della scena alternative rock internazionale. Il loro album di debutto omonimo li consacra come una delle band del post grungee dell’alternative rocktra le più ricercate e amate; in pochissimo tempo il loro sound unicounito a un’estetica provocatoria e visionaria riversa su di loro l’attenzione di media e fan da tutto il mondo. Nel 1998 il loro secondo lavoro Version 2.0 (Almo Sounds) scala le classifiche mondiali e si guadagna una nomination ai Grammy Awards nella categoria Album of the Year.

Let All That We Imagine Be The Light è l’ottavo album dei Garbage, nato in modo inaspettato a causa dell’infortunio di Shirley Manson. Nell’agosto 2024, un vecchio trauma all’anca, risalente a una caduta dal palco nel 2016, si è riacutizzato costringendola a operarsi e a interrompere il tour mondiale di No Gods No Masters. «All’epoca sembrava una maledizione, ma in realtà penso sia stato un dono. Ci ha dato una prospettiva completamente nuova» dichiara la frontwoman.

Durante la lunga riabilitazione, Shirley si è sentita vulnerabile come mai prima. Mentre lei recuperava a casa, Butch Vig, Duke Erikson e Steve Marker lavoravano in studio, inviandole “piccoli doni sonori” per sostenerla. Questa fragilità, nuova per una performer energica e sicura di sé, è entrata nei testi: meno dichiarazioni dirette, più ricerca di emozioni, con un forte senso di mortalità e delicatezza. Se il precedente album era aggressivo e combattivo, questo disco trova la sua forza nell’esprimere paure e vulnerabilità. Per Shirley, ogni disco potrebbe essere l’ultimo: per questo affronta temi essenziali come la vita, l’invecchiamento e la distruzione imminente con tenerezza e speranza.

I Destroy Boys sono una delle realtà più energiche della scena punk contemporanea. Nati a Sacramento nel 2015 dall’iniziativa di Alexia Roditis e Violet Mayugba, hanno iniziato pubblicando demo su Bandcamp prima di affermarsi con l’album Sorry, Mom, diventato un cult tra i fan.

GARBAGE

Support: DESTROY BOYS

Giovedì 25 Giugno 2026 – Milano, Parco della Musica – via Enzo Jannacci

Inizio concerti h. 21:30

Pit: € 60,00 + prev.

Posto unico: € 48,00 + prev.