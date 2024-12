The THE e The KENNY WAYNE SHEPHERD Band: unici concerti italiani quest’estate a Tener-a-mente 2025

La multiforme musica della formazione di Matt Johnson e il blues rock della band dell’instancabile Kenny Wayne Shepherd, sono i due nuovi nomi annunciati in cartellone a Tener-a-mente 2025.

Alle 21.15 di sabato 28 giugno saliranno sul palcoscenico del Vittoriale di Gardone Riviera i THE THE, mentre alla stessa ora di domenica 27 luglio sarà il turno della The Kenny Wayne Shepherd Band.

Biglietti in vendita a questo link > https://www.rockon.it/teneramente

Entrambe le date rappresentano l’unica occasione per vedere gli artisti in Italia.

THE THE

Dopo una lunghissima assenza dalle scene, i leggendari THE THE capitanati da Matt Johnson annunciano il primo tour dal 2018 che accompagna la pubblicazione di Ensoulment, il primo album di inediti a quasi 25 anni di distanza da NakedSelf. L’unica data italiana della formazione è fissata per sabato 28 giugno 2025 al festival Tener-a-mente.

Fin dagli esordi a fine anni settanta Matt Johnson è sempre stato un profeta di verità. Negli ultimi quarant’anni si è guadagnato la fama di artista coraggioso e intransigente, che affronta le questioni più oscure del cuore umano e ha opinioni lungimiranti sull’attualità socio-politica. La sua creatura, i THE THE, ha avuto origine nella scena post-punk, in un’era di musicisti autodidatti e sperimentazioni DIY. Unendo la passione per le colonne sonore cinematografiche e la musica concreta con l’amore sconfinato per autori come John Lennon, Hank Williams e Robert Johnson, Matt Johnson ha iniziato a sviluppare il suo sound unico che si è snodato con una lunga serie di lavori discografici tra gli anni ottanta e novanta.

THE THE foto by Christie Goodwin

Ensoulment, il nuovo album arrivato a sorpresa dopo una lunga assenza dagli studi di registrazione, è stato accolto con favore dalla critica e i fan non vedono l’ora di poterlo ascoltare dal vivo insieme a tutti i brani che hanno reso i THE THE una delle band simbolo degli anni ottanta.

Biglietti:

Platea: € 68,70 + diritti di prevendita

Gradinata Numerata: € 60,00 + diritti di prevendita

Gradinata Non Numerata: € 47,80 + diritti di prevendita

KENNY WAYNE SHEPHERD

Kenny Wayne Shepherd ha scelto il palcoscenico di Tener-a-mente per il suo unico concerto in Italia. Il cantante e chitarrista statunitense torna nel Bel Paese con la sua band dopo cinque anni di lontananza e dopo la pubblicazione della seconda parte dell’album “Dirty On My Diamonds”; la continuazione del lavoro uscito nel 2023. Dirt On My Diamonds Part I e II, pubblicate nell’arco di pochi mesi sono il frutto di un particolare momento di ispirazione creativa, un lavoro intenso che ha dato vita a due album che pur essendo strettamente legati mantengono un’importante autonomia ed una sonorità unica.

“Quando ho iniziato a scrivere questi brani ho visto che stavano emergendo due identità separate. Ascolterete lo stesso spirito in entrambi i dischi, ma le canzoni, il sound e i groove sono molto diversi. Abbiamo deciso di scaglionare le uscite a causa del modo in cui le persone vivono e consumano la musica al giorno d’oggi, ma fondamentalmente si tratta di un doppio album”. Queste le parole dell’artista statunitense Kenny Wayne Shepherd.



Il talentuoso chitarrista è stato nominato cinque volte ai Grammy Awards, due volte ai Blues Music Awards e agli Orville H. Gibson Awards. Con milioni di album venduti in tutto il mondo, Shepherd ha consolidato la sua fama nel corso di una carriera trentennale grazie a performance formidabili sempre molto partecipate ed ha raggiunto le vette più alte del panorama chitarristico, affermandosi come uno dei principali protagonisti del blues. La sua arte ha avuto un’influenza decisiva ed ha contribuito a rinvigorire l’interesse globale per il genere, riportandolo sotto i riflettori.

Biglietti:

Platea I Settore: € 60,00 + diritti di prevendita

Platea II Settore: € 50,00 + diritti di prevendita

Gradinata Numerata: € 50,00 + diritti di prevendita

Gradinata Non Numerata: € 43,00 + diritti di prevendita