SHERWOOD Festival 2022: dal 15 giugno al 16 luglio a Padova

Con i nuovi annunci di Kaos One & DJ Craim, Queen Of Saba, Derozer e Talco, insieme agli opening delle varie serate, il cartellone artistico della manifestazione si è ufficialmente chiuso.

Tanti gli ospiti, tra italiani e internazionali, che saliranno sul palco di Sherwood Festival tra il 15 giugno e il 16 luglio: da Caparezza, all’iconica band punk rock statunitense The Offspring, dal rap di Noyz Narcos all’energia degli Skunk Anansie, passando per Lo Stato Sociale, Antiflag, Lagwagon, Gemitaiz, 99 Posse, Madman, Cosmo, Willie Peyote, Frah Quintale, Subsonica

e tanti altri.

Non mancheranno poi la giornata con Holi, il festival dei colori; il Reggae Day con Bitty McLean & Freedom Street Band, l’Hardcore Day con Higher Power, Discomostro, 3ND7R e Golpe e la dodicesima edizione dell’Hip Hop Day.

Alcuni protagonisti di Sherwood Festival 2022 | Padova

Ma il richiamo della foresta non è stato accolto solo da cantanti e musicisti: tornano infatti Sherwood For Kids, una giornata rivolta interamente ai più piccoli e Road to Galeano, con protagonista lo sport popolare. Ma anche Gasp! e Sherwood Buskers, per gli appassionati di fumetti e per gli artisti di strada. Inoltre non mancheranno le giornate dedicate a incontri e dibattiti e, per il secondo anno, sQUEERt, la sfilata transfemminista.

Come sempre, infatti, Sherwood è sensibile a temi sociali e culturali.

Tra questi sicuramente anche la tutela ambientale, impegnandosi ad adottare politiche eco-sostenibili ormai da anni, con la campagna Sherwood Changes For Climate Justice: delle azioni concrete che hanno come obiettivo diventare un festival climate positive entro il 2030, ovvero un festival che cattura più CO² di quella che emette, lasciando il mondo meglio di come l’ha trovato.

Un modo per poter continuare a vivere insieme, in maniera sostenibile, la Foresta, tornata finalmente a rivivere anche i grandi concerti internazionali: «Abbiamo bisogno più che mai di respirare insieme, di riprenderci il nostro tempo – afferma l’organizzazione – in uno spazio vivo, pulsante e libero. Sarà il richiamo della Foresta di Sherwood. Ascoltatelo, seguitelo, ci troverete.»

SHERWOOD Festival 2022

15 giugno 2022 | DUTCH NAZARI + Jesse The Faccio (1€ può bastare)

16 giugno 2022 | NOYZ NARCOS + Orli

17 giugno 2022 | LO STATO SOCIALE + España Circo Este • Aftershow: SIBODE DJ DJ-Set (1€ può bastare)

18 giugno 2022 | CHIUSO

19 giugno 2022 | HOLI – il festival dei colori + special guests

20 giugno 2022 | Talks & meetings (1€ può bastare)

21 giugno 2022 | SOTTERRANEI w/Pietro Berselli + Visconti (1€ può bastare)

22 giugno 2022 | THE OFFSPRING + LAGWAGON + ANTI FLAG

23 giugno 2022 | WILLIE PEYOTE + Diplomatico e Il Collettivo Ninco Nanco

24 giugno 2022 | DEROZER + TALCO • Aftershow: MOMOSTOCK DJ-Set (1€ può bastare)

25 giugno 2022 | KAOS ONE & DJ CRAIM + Guests + Freestyle battle (1€ può bastare)

26 giugno 2022 | Sheerwood For Kids (1€ può bastare)

27 giugno 2022 |Talks & meetings (1€ può bastare)

28 giugno 2022 | GEMITAIZ + Tony Boy

29 giugno 2022 | TRIVEL PARTY W/Fulci + Despite Exile + Minatox (1€ può bastare)

30 giugno 2022 | SKUNK ANANSIE + Manitoba & RYF

1 luglio 2022 | MARGHERITA VICARIO + Caffellatte • Aftershow: MÉNAGE A TRASH DJ-Set (1€ può bastare)

2 luglio 2022 | CAPAREZZA • Aftershow: SISMA TUMBAO DJ-Set

3 luglio 2022 | ROAD TO GALEANO (1€ può bastare)

4 luglio 2022 |Talks & meetings (1€ può bastare)

5 luglio 2022 |QUEEN OF SABA (1€ può bastare)

6 luglio 2022 | REGGAE DAY W/BITTY McLEAN & Freedom Street band + Siz & The Underdogs • Warm-Up: Mr. Robinson (1€ può bastare)

7 luglio 2022 | FRAH QUINTALE

8 luglio 2022 | 99 POSSE + BULL BRIGADE • Aftershow: BOMCHILOM SOUND (1€ può bastare)

9 luglio 2022 | COSMO + Planet Opal • BAD VIBES + ELECTRONIC FOG

10 luglio 2022 | GASP! + SHERWOOD BUSKERS (1€ può bastare)

11 luglio 2022 | sQUEERt (1€ può bastare)

12 luglio 2022 | MADMAN

13 luglio 2022 | SHERWOOD GOES HARDCORE w/Higher Power + Discomostro + 3ND7R + Golpe (1€ può bastare)

14 luglio 2022 | THE ZEN CIRCUS + Attack The Sun (1€ può bastare)

15 luglio 2022 | SUBSONICA • Aftershow: PUTANO HOFFMAN

16 luglio 2022 | COR VELENO + TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI (1€ può bastare)