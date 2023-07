Red Valley Festival 2023: dal 12 al 15 agosto all’Olbia Arena (Olbia, SS)

Dopo il successo da oltre 70.000 presenze ottenuto la scorsa estate per la sesta edizione della manifestazione, svoltasi dal 12 al 15 agosto 2022 presso l’Olbia Arena (Olbia, SS) con più di 40 artisti protagonisti sul palco, il Red Valley Festival – powered by Amazon Music è confermato anche per il 2023, con tante novità in arrivo.

RED VALLEY Festival 2023

DAY 1 | 12 Agosto – LAZZA • GUÈ

Support Artists: EMIS KILLA • GEOLIER • PAKY

DAMIANITO • IL PAGANTE • MAMACITA • ROSE VILLAIN • SHABLO

DAY 2 | 13 Agosto – PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Support Artists: ERNIA • LEVANTE • MADAME

CHIAMAMI FARO • EDMMARO • MERK & KREMONT • MILES • SHARI

DAY 3 | 14 Agosto – BLACK EYED PEAS • SFERA EBBASTA • ALOK

Support Artists: ANGELINA MANGO • DAMANTE • DAMIANITO • DISS GACHA

GAIA • IL TRE • MARA SATTEI • ROOM9 • RUDEEJAY

DAY 4 | 15 Agosto – ARTICOLO 31 • ELODIE • PAUL KALKBRENNER

SALMO DJ SET • TANANAISupport Artists: BOTTEGHI • DAMIANITO • HU • NASKA • WLADY

La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che negli anni ha attirato oltre 100mila amanti del pop, rap, urban ed EDM da tutta la penisola e dall’estero, si svolgerà sempre durante il weekend di Ferragosto all’Olbia Arena, una grande area per concerti poco distante dal centro città e già ben collaudata durante l’edizione precedente del Red Valley.

Dal 12 al 15 agosto 2023 si svolgeranno quattro serate danzanti con protagonisti alcuni tra gli artisti principali della scena musicale italiana e internazionale.

I biglietti per le singole giornate della manifestazione, il cui Main Partner è Amazon Music, si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley.