EMIS KILLA @ Fabrique, Milano: Club Tour 2026 – Legami di musica triste di strada

Articolo di Rossana Micciantuono

Tra le placche industriali di Milano emerge un chiaro messaggio: fanculo!

È così che Emiliano Giambelli, in arte Emis Killa, da inizio all’ultima serata del Club Tour 2026 al Fabrique.

Nonostante le condizioni di salute non al massimo, l’artista non manca alla celebrazione del suo ultimo album “Musica Triste” e sale sul palco spinto solo da un amore viscerale per la musica e per la sua gente, restituendo uno show denso, privo di filtri e animato da una carica micidiale.

Un ponte tra passato e presente

Il Club Tour 2026 non è importante solo per questa ragione, ma rappresenta una reunion tra fan storici e le giovanissime new entry.

Non sono mancati, infatti, i momenti di nostalgia. Durante la serata sono stati rievocati brani che appartengono ormai al passato come “L’erba cattiva” o “Parole di ghiaccio”, delle vere e proprie hit che nonostante la loro data di nascita rimangono permanenti nella memoria.

Il valore della fratellanza: gli ospiti della serata

Per Emis Killa il valore dell’amicizia e della lealtà sono valori fondamentali. Come lo sono quegli amici che nel tempo diventano una vera e propria famiglia, come gli ospiti di questo live.

Fred De Palma: Uno dei primi amici di una vita per Emiliano. Insieme hanno fatto ballare il parterre sulle note del singolo “La testa gira”. La presenza di Fred ha emozionato i fan più nostalgici, che hanno ottenuto a gran voce un freestyle vecchio stile, riportando il Fabrique indietro nel tempo.

Lazza (Jacopo Lazzarini): un legame indissolubile nato sulla strada, prima come amici e poi come artisti. La loro sintonia è esplosa sulle note di “Morto di fame” e “Senz’anima”. Un rapporto così stretto che oggi vede Emiliano nel ruolo di “zio” per il figlio di Jacopo.

Nerissima Serpe e Papa V: Il percorso di Emis Killa si muove da sempre lungo l’asse che unisce il cemento della periferia alle stelle della musica. Quella “strada” che per lui è stata un inizio difficile, oggi è il luogo in cui scovare nuovi talenti. L’incursione sul palco dei due artisti per “Una siga fa” è stata il perfetto ponte generazionale, dimostrando che l’attitudine e le amicizie solide parlano lo stesso linguaggio, ieri come oggi.

Un concerto senza barriere

La vicinanza con il parterre è una necessità: l’artista azzera ogni distanza geometrica del Fabrique trasformando il concerto in un dialogo costante e intimo. Chiacchiera, racconta aneddoti personali e si spinge fino a cedere il controllo del live, lasciando che sia il pubblico stesso a scegliere quali canzoni suonare tra i vari blocchi della scaletta. È in questa condivisione senza barriere che la serata si trasforma in un evento memorabile.

Emis Killa scende dal palco e torna a casa stravolto dalla stanchezza ma vincente lasciando impressa l’immagine forte di un artista vero, che si concede totalmente alla sua gente e dimostra che la musica, prima di tutto, è un fatto di carne, sudore e assoluta onestà.

Dopo un check up e una completa guarigione, lo show si sposterà in Europa per tre date speciali: la prima a Barcellona (20 maggio), segue Parigi (22 maggio) ed infine Londra (24 maggio).

Producer: DJ Telaviv

EMIS KILLA: la scaletta del concerto di Milano

