Concerti

I PINGUINI TATTICI NUCLEARI annunciano il nuovo Tour negli Stadi 2027

Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live – i Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il TOUR STADI 2027, con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta. 

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4urcFP8

Questo annuncio arriva dopo un successo grandioso della band che, non solo ha registrato con HELLO WORLD – TOUR STADI 2025, 9 date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti, ottenendo una definitiva consacrazione firmando uno spettacolo capace di ridefinire i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale, ma ha anche dominato il panorama musicale italiano avendo all’attivo 86 Platini e 11 ori e confermando i Pinguini Tattici Nucleari come unica band nella TOP10 delle classifiche annuali del 2025 con l’album “Hello World” e con 4 singoli in top 100. 

Nel 2025 i Pinguini sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella Top 100 nella stessa settimana (record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy).  

Anche nelle radio italiane i Pinguini Tattici Nucleari si sono affermati come uno dei gruppi più ascoltati, con tutti i singoli tratti dall’album “Hello Word” arrivati al primo posto nelle classifiche di airplay e i tre brani “Bottiglie Vuote”, “Amaro” e “Islanda” presenti nella top100 nella classifica annuale radiofonica dei brani più trasmessi  (fonte EarOne).  

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – TOUR STADI 2027 

04 giugno 2027 – Bibione 
08 giugno 2027 – Bologna 
12 giugno 2027 – Torino 
17 giugno 2027 – Milano 
21 giugno 2027 – Padova 
24 giugno 2027 – Bari 

TBC – Napoli 
03 luglio 2027 – Messina 
08 luglio 2027 – Roma 

