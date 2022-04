NXT STATION 2022: 100 eventi dal 30 aprile al 30 settembre a Bergamo

NXT Station è intrattenimento, cultura, gusto, un accentratore di energie e proposte che dal 30 aprile al 30 settembre animeranno il centro di Bergamo.

In programma circa 100 spettacoli tra musica, comicità e presentazioni editoriali. I grandi live del venerdì e del sabato, le performance del mercoledì, ogni settimana un viaggio attraverso il gusto con le sagre e le degustazioni tipiche e ogni giovedì un ospite d’eccezione, esponente della Stand up comedy italiana o protagonista della letteratura.

Nato dalla fortunata esperienza di Bergamo 1000, che l’anno scorso ha trasformato Piazzale Alpini in un palco d’eccezione, quest’anno NXT Station compie un ulteriore scatto in avanti nella proposta artistica e di intrattenimento, diventando luogo da vivere a 360 gradi e in ogni momento della giornata.

«La bellissima esperienza della scorsa estate ci ha fatto conoscere meglio le potenzialità di questa piazza che può essere casa della musica, ma non solo. Per questo abbiamo pensato a un programma ancora più ricco e articolato, che inizia già ad aprile e si arricchisce di nuove collaborazioni ed esperienze» Luca Borsetti, direttore artistico di NXT Station.

Il calendario 2022

(Calendario in continuo aggiornamento. I primi eventi annunciati. Inizio ore 20.30)



30 aprile – MOTTA – ingresso gratuito

17 giugno – THE DANDY WARHOL – ingresso con formula H.20

18 giugno – MODENA CITY RAMBLERS – ingresso con formula H.20

20 luglio – SANGIOVANNI – biglietto unico > https://bit.ly/nxtstation

29 luglio – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – biglietto > https://bit.ly/3u4lH7s

30 luglio – ERNIA – biglietto unico > https://bit.ly/3x8rXNv

6 agosto – EUGENIO IN VIA DI GIOIA – biglietto unico > https://bit.ly/nxtstation

2 settembre – ROVERE – ingresso con formula H.20

3 settembre – TANANAI – biglietto unico > https://bit.ly/3r1QIqt

10 settembre – DITONELLAPIAGA – ingresso gratuito

NXT Station

I cancelli di NXT Station saranno aperti dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 23 nei giorni infrasettimanali e fino alle 24 durante il weekend. All’interno dell’area di Piazzale Alpini, uno dei riferimenti del centro cittadino, saranno ospitati momenti di intrattenimento per coinvolgere ogni tipologia di pubblico ed ogni età.

Sempre presente e aperto sarà il bar, che supporterà ogni attività proposta nei cinque mesi di programmazione di NXT Station, così come il ristorante, fiore all’occhiello dell’offerta gastronomica della manifestazione di Piazzale Alpini, aperto a pranzo e cena e accessibile, liberamente, anche durante i concerti.

Oltre agli eventi in programma, durante questi mesi, NXT Station attiverà sinergie con alcune delle principali manifestazioni artistiche e culturali della città.

Concerti, spettacoli e presentazioni saranno ospitati sui tre palchi a disposizione: un palco principale su cui si esibiranno i protagonisti della musica italiana e alcuni ospiti internazionali, un palco più piccolo riservato alle performance musicali del mercoledì e il Palco tenda, collocato a lato della ristorazione pronto a ospitare i protagonisti della stand up comedy italiana.

L’ingresso all’area sarà sempre libero e gratuito, mentre quello agli eventi potrà essere libero o a pagamento, secondo la tipologia di evento proposto. Durante gli spettacoli, in ogni caso, sarà possibile accedere sempre al bar e al ristorante.

Evento Inaugurale

Il 30 aprile il lungo viaggio di NXT Station inizierà con una due giorni di live gratuiti, impreziositi dal concerto di Motta che torna in full band, per presentare dal vivo il suo percorso musicale iniziato, come solista, nel 2016 con l’album d’esordio “La Fine dei Vent’Anni” (Premio Speciale PIMI per il migliore album d’esordio, Targa Tenco come miglior opera prima), proseguito nel 2018 con “Vivere o morire” (Targa Tenco per la categoria miglior disco in assoluto) e nel 2021 con “Semplice”, il suo terzo album.