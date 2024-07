MUSART Festival Firenze: l’edizione 2024 dal 17 al 27 luglio al Parco Mediceo di Pratolino

Nuovi scenari per il Musart Festival Firenze. In programma dal 17 al 27 luglio, l’edizione 2024 avrà il suo palco principale al Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Toscana inserito nella lista dei siti patrimonio dell’Unesco.

Qui, a una manciata di chilometri dal centro cittadino, si svolgeranno i concerti di Pink Floyd Legend e Orchestra della Toscana (17 luglio), Roberto Vecchioni (18 luglio), Loreena McKennitt (21 luglio), Il Volo (22 luglio), Pooh (25 luglio), CCCP – Fedeli alla Linea (26 luglio) e altri spettacoli che saranno annunciati a breve.

Agli eventi del Parco Mediceo di Pratolino, si aggiungeranno il concerto all’alba di Patrizio Fariselli (27 luglio, a Firenze), la rassegna dedicata ai documentari “33 Giri Italian Masters” di Sky Arte al Cinema La Compagnia, la mostra fotografica “Because The Night”, l’itinerario “I luoghi della musica” e i concerti fuori città di “… E adesso che tocca a me”.

Parco Mediceo di Pratolino

Complesso monumentale di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, il Parco Mediceo di Pratolino offrirà una location bucolica e ricca di storia, restituendo allo spazio una delle funzioni per cui era stato progettato, quando la villa e il parco adiacente erano teatro di rappresentazioni ed eventi a beneficio dei Medici e della loro corte. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, l’opera del Giambologna per la quale il Parco è maggiormente conosciuto. Particolare attenzione sarà riservata al rispetto dell’ecosistema. Per raggiungere il parco sarà incentivato l’utilizzo dei bus del servizio pubblico at – autolinee toscane. Sarà disponibile inoltre un parcheggio scambiatore nell’area viale Paoli/piazza Berlinguer, nei pressi della stazione ferroviaria di Campo di Marte, ben collegata con la stazione di Vaglia, dove saranno in funzione bus-navette da/per il parco.

A tagliare il nastro mercoledì 17 luglio sarà il concerto dei Pink Floyd Legend, affiancati, solo per questa data, dall’Orchestra della Toscana, tra le più apprezzate compagini orchestrali italiane. Una serata nel segno dell’album capolavoro “The Dark Side Of The Moon”, proposto per intero, insieme ad altri capisaldi dei Pink Floyd.

Giovedì 18 luglio, sempre al Parco Mediceo di Pratolino, salirà sul palco Roberto Vecchioni: un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. La prima parte sarà dedicata ai brani dell’album “L’Infinito”, per poi lasciare spazio ai classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine.

Loreena McKennitt sarà in concerto domenica 21 luglio nell’ambito del “The Mask and Mirror – 30th Anniversary Tour” con cui l’artista – canadese d’anagrafe, sangue irlandese nelle vene – celebrerà il trentennale di uno dei suoi album più acclamati, “The Mask and Mirror”.

“Tutti Per Uno – Capolavoro” è invece il tour che condurrà Il Volo lunedì 22 luglio sul palco principale del Musart Festival Firenze 2024. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Capolavoro”, il trio italiano più famoso al mondo – formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – festeggerà con il pubblico i 15 anni di carriera e di amicizia: in scaletta i nuovi brani del primo disco di inediti – in uscita nei prossimi mesi – e i più grandi successi della tradizione musicale italiana.

“È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica”: sono le parole con cui i Pooh annunciano il tour “Pooh – Amici X Sempre Estate 2024”, oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia e l’immancabile tappa fiorentina, giovedì 25 luglio al Parco Mediceo di Pratolino.

Liberi da etichette e confini, i CCCP – Fedeli alla linea tornano per un tour tra sacro e profano, dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai. Venerdì 26 luglio Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur saranno al Musart Festival. Un successo, quello della rock band icona degli anni ‘80, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni.

Il concerto all’alba (ore 4,45, a Firenze) di sabato 27 luglio vedrà sul palco il pianista e compositore Patrizio Fariselli, già membro e anima degli indimenticati Area. Dopo l’esperienza “Area, variazioni per pianoforte”, Patrizio Fariselli amplierà il suo repertorio di solista integrandolo con alcune delle sue più recenti composizioni e sperimentazioni. Un percorso che sa stupire chi ne segue da tempo la carriera e coinvolgere chi ancora non lo conosce.

