MAROSTICA Summer Festival Volksbank 2025: dal 30 giugno al 15 luglio a Marostica (Vicenza)

Un’estate di musica e spettacolo in uno dei luoghi più suggestivi del Veneto. L’undicesima edizione del Marostica Summer Festival Volksbank, organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank, si conferma tra gli appuntamenti più attesi del panorama live italiano. Dal 30 giugno al 15 luglio, in programma nove concerti e, il 4 luglio, un importante evento istituzionale che celebrerà l’80° anniversario di Confindustria Vicenza, a conferma del valore del festival come palcoscenico d’eccellenza per la cultura e lo spettacolo.

Matteo Mozzo, sindaco di Marostica: «Il Marostica Summer Festival Volksbank si riconferma il “salotto buono” per i concerti del Veneto, un luogo d’incontro tra musica, cultura e bellezza. Anche quest’anno siamo riusciti a portare nella nostra città nomi di primo piano del panorama musicale, ottenendo un risultato importante non solo in termini artistici, ma anche per la promozione dell’immagine di Marostica a livello nazionale. Il festival rappresenta una vetrina per il turismo e un’occasione per mostrare il valore del nostro territorio, coniugando intrattenimento e valorizzazione culturale».

Ylenia Bianchin, assessore al Turismo e attività produttive di Marostica: «Eventi di questa portata non solo arricchiscono l’offerta culturale del territorio, ma generano anche un’importante opportunità economica per le attività locali. Per questo è fondamentale il dialogo costante con le associazioni di categoria. Solo attraverso un confronto aperto e costruttivo possiamo garantire che il festival sia un’esperienza positiva per tutta la comunità, valorizzando il tessuto economico e sociale di Marostica».

«Con questa undicesima edizione – dichiara Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi – consolidiamo un progetto che in pochi anni ha portato Marostica tra le capitali della musica dal vivo. Piazza degli Scacchi si è trasformata in uno spazio unico per artisti italiani e internazionali, capace di accogliere migliaia di spettatori provenienti da tutta Italia e non solo. Il programma 2025 unisce generi e generazioni, con una proposta musicale che spazia dal metal al pop, dal rap alla grande canzone d’autore. Per questa edizione sono attese oltre 40.000 presenze».

Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza: «Per celebrare gli 80 anni di Confindustria Vicenza volevamo qualcosa che parlasse al cuore della nostra comunità imprenditoriale: un momento autentico, condiviso, capace di restituire il senso di una storia collettiva fatta di passione, visione e radici profonde nel territorio. Abbiamo scelto di farlo con una serata speciale, in un luogo simbolico, insieme a una delle voci più importanti della musica italiana. Un momento unico, dedicato ai nostri associati, alle imprenditrici e agli imprenditori, e alle persone che ogni giorno creano valore per la collettività».“Rinnoviamo con entusiasmo il nostro supporto a questo evento, che giunge quest’anno alla sua undicesima edizione. Volksbank e la Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank vantano la loro presenza costante sin dal 2015. Abbiamo creduto da subito al progetto, che ha sempre garantito all’estate marosticense presenze musicali e artistiche di altissimo livello, nazionali e internazionali. Oltre ad offrire spettacoli indimenticabili, il Marostica Summer Festival Volksbank è un’occasione di ritrovo e aggregazione in una delle piazze più belle e suggestive del mondo”, afferma Andrea Garbin, Direttore dell’Area Vicenza di Volksbank.

MAROSTICA Summer Festival 2025

Il festival inaugura il 30 giugno con uno degli eventi più attesi della stagione: i Dream Theater, leggende del progressive metal, festeggeranno i loro 40 anni di carriera con un concerto straordinario. Il loro “40th Anniversary Tour” sarà l’occasione per ascoltare non solo i classici che hanno segnato la storia del rock, ma anche nuovi brani dall’atteso album “Parasomnia”, mix perfetto di potenza e tecnica.

L’1 luglio sarà il turno di Alfa, uno degli artisti più seguiti dalla Generazione Z, che aprirà il suo “Alfa Summer Tour – Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato” con uno show che lascerà il segno. Dopo un 2024 da protagonista, Alfa porterà sul palco la sua energia contagiosa e il sound che ha conquistato milioni di ascoltatori.

Il 3 luglio, Alessandra Amoroso, una delle voci più amate del panorama musicale italiano. La cantante salentina presenterà i suoi grandi successi e il singolo oggi in radio “Cose stupide”, del nuovo album in uscita a giugno “Io non sarei”, con influenze diverse, dalla musica latina, al pop, passando per il soul.

Il 9 luglio Marostica accoglierà un’icona della musica internazionale, Nile Rodgers. Il leggendario musicista, produttore e chitarrista celebre per i suoi successi in ambito funk, disco e pop, porterà sul palco una carriera che ha segnato intere generazioni, con hit indimenticabili e un sound che continua a influenzare la musica di oggi.

E così, dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, “L’ultima notte rosa – The final tour”,la straordinaria tournée mondiale di Umberto Tozzi farà tappa anche a Marostica 10 luglio.

Gli Skunk Anansie, con la potente Skin alla guida, torneranno l’11 luglio per celebrare 30 anni dalla loro prima esibizione. La band rock, attualmente al lavoro su nuovi brani, si conferma una delle formazioni più emozionanti e energiche della scena musicale mondiale.

Il 12 luglio è attesa Gianna Nannini, una delle voci più iconiche del rock italiano, che con il suo “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025” attraverserà l’Europa con uno spettacolo di rock ed emozioni.

Il rapper NAYT si esibirà il 13 luglio con il suo sound innovativo e fuori dagli stereotipi della trap e uno stile che alterna brani tecnici e melodici e spazia tra ballads, bangers, influenze jazz, rhythm’n’blues, trap ed elettronica.

Infine, il 15 luglio, Marostica ospiterà una delle due uniche date italiane dei Blue. La boy band britannica, con oltre 15 milioni di dischi venduti, presenterà i suoi successi più grandi, che li hanno resi una delle formazioni più amate e influenti degli ultimi vent’anni.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30, tranne il concerto dei Dream Theater che avrà inizio alle 20.30.