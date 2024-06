Marostica Summer Festival festeggia i 10 anni: dal 3 al 17 Luglio 2024

Grande musica internazionale e importanti nomi della scena e della storia musicale italiana nel decennale di Marostica Summer Festival Volksbank, il festival promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città e con il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.

La promessa di un’edizione speciale del festival è stata mantenuta da un cartellone che vanta alcuni dei più prestigiosi tour internazionali e artisti di punta delle classifiche italiane e ora anche un importante evento a scopo benefico.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4cgTMVi

Marostica Summer Festival 2024

L’apertura del festival non poteva essere affidata che a IL VOLO (3 luglio), che con il festival festeggia la sua prima volta in Piazza degli Scacchi 10 anni fa. Ospiti sempre amatissimi dal pubblico, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble tornano dopo i fortunatissimi concerti del 2014, del 2015 e del 2018. I tre tenori, al tempo del loro debutto a Marostica una rivelazione italiana alla conquista del mondo, oggi quel mondo l’hanno davvero conquistato con alle spalle migliaia di concerti nei teatri più prestigiosi della terra e milioni di dischi venduti.

Il 6 luglio il festival è pronto ad accogliere la voce graffiante ed appassionata di Emma. Dopo la partecipazione in gara al 74° Festival di Sanremo con Apnea, brano nella top ten della classifica EarOne, Emma tornerà live quest’estate per un grande show. Apnea è stato scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che è anche il produttore. È un brano che fa ballare e che con ironia e personalità lascia il pubblico “senza respiro”. Con questa canzone Emma si mostra in una veste inedita, libera e coerente con il suo attuale percorso musicale e artistico.

Inarrestabili i Take That, una delle boyband di maggior successo della storia della musica, che a Marostica stanno già sfiorando il sold out (7 luglio). Il loro Life Under The Stars Tour vede in scena il trio formato da Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, promettendo un’enorme produzione e un incredibile spettacolo dal vivo.

L’8 luglio ancora un artista in testa alle classifiche Mahmood che con la sua “Tuta Gold” è pronto ad inziare il tour europeo, ad un mese della pubblicazione del nuovo album Nei letti degli altri, che ha fatto seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo con una delle canzoni più ascoltate dell’ultima edizione.Certamente una figura di spicco della nuova musica italiana, Mahmood si distingue per uno stile sempre innovativo e personalissimo.

La storia della musica sbarca a Marostica con i Deep Purple (11 luglio). Considerati tra i pionieri dell’heavy metal, ma soprattutto una delle maggiori band hard rock del mondo, calcano le scene della musica da oltre mezzo secolo. Il loro debutto ufficiale risale al 1968 con la pubblicazione di Shades of Deep Purple, primo disco in studio lanciato dal fortunatissimo singolo “Hush”. Nel 2022, con l’uscita di Steve Morse, i Deep Purple hanno accolto il magistrale chitarrista Simon McBride. Ora Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride stanno per intraprendere un nuovo tour con rinnovata vitalità, continuando a espandere i confini dell’hard rock per il pubblico di tutto il mondo e soprattutto dimostrando che i Deep Purple sono qui per restare.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4cgTMVi

“Tutti nel vortice”, il 12 luglio, con il nuovo tour di Annalisa, la cantante dei record, terzo posto all’ultima edizione di Sanremo con “Sinceramente” e vera protagonista delle classifiche. Prima donna in Italia ad aver avuto un singolo in classifica FIMI per un anno, in una discografia che le donne non le premia affatto, continua a collezionare successi dopo singoli che hanno spopolato come Bellissima, Mon Amour, Disco Paradise e Ragazza sola.

Festeggia i quindici anni del fortunato format invece la crew di 90 Wonderland che si prepara ad una tappa epica a Marostica il 13 luglio: un evento ormai iconico della musica dance anni ’90, fra nostalgia e vibrazioni contemporanee (ingresso gratuito).

Doppia data per i POOH, in scena il 15 luglio (sold out) e il 16 luglio: due tappe speciali, quelle di Marostica, dove il gruppo sarà eccezionalmente accompagnato da un’orchestra dal vivo, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso. Il pubblico ha già risposto con grande entusiasmo per una delle band più longeve e amate dal pubblico. Una storia, la loro, costellata da grandissimi successi, pronti ad essere riproposti nel tour “Amicipersempre”.

Il 17 luglio ancora una star della musica italiana, Antonello Venditti, per una tappa del tour “Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary”. Nel corso del concerto, Venditti e la sua superband proporranno i brani dell’album Cuore, che compie a sua volta 40 anni, insieme a molti altri grandi successi della sua lunga storia musicale.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4cgTMVi