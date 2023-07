Lugano LongLake Festival 2023: la tredicesima edizione dal 7 al 23 luglio

Dal 7 al 23 luglio 2023 torna a Lugano il festival internazionale LongLake. La 13a edizione si presenta con una proposta artistica che unisce la grande musica sui palchi a un ricco calendario di eventi che si alterneranno per due settimane negli spazi verdi e urbani sul Lungolago della città svizzera, a pochi chilometri da Milano.

Il LongLake Festival è una manifestazione dall’anima musicale variegata, che propone ogni sera concerti con protagonisti della scena sia internazionale che svizzera, a cui si aggiungono performance gratuite, tra teatro, cabaret, proiezioni di film, conferenze, attività per famiglie, installazioni d’arte urbana, mercatini tematici e proposte di street food.

Venerdì 7 e sabato 8 luglio protagonista del Festival sarà Estival Jazz con due serate di concerti gratuiti in Piazza della Riforma, la piazza principale di Lugano. La line up ufficiale vedrà come ospiti Ben Harper, Gilberto Gil, Judith Hill, Stanley Clarke, Seun Kuti & Egypt 80, Mark Lettieri, Beppe DoNadio.

Martedì 11 luglio alle 21:30, Piazza Luini ospiterà un altro grande artista della scena rap italiana: Salmo far à tappa sul lungolago di Lugano con il suo “Summer Tour” e sarà il protagonista assoluto di quello che si annuncia come un nuovo evento straordinario dell’estate luganese.

Lugano diventa palcoscenico della grande musica, con la cantautrice italiana Madame che si esibirà in Piazza Luini il 12 luglio alle ore 21:30 nel suo nuovo tour estivo.

Il programma musicale del Festival proporrà dal 14 al 17 luglio 2023 quattro serate di musica e concerti a pagamento nel suggestivo Boschetto del Parco Ciani. Accanto a quattro ospiti internazionali si darà spazio anche alla Swiss Made Music con concerti di giovani artisti della scena musicale nazionale.

Headliner:

14.07 – The Hunna, Bumblebees, Black Sea Dahu

15.07 – The Notwist, Samora, Puts Marie, Fejká

16.07 – Carl Brave, Giuse The Lizia

17.07 – Coma Cose, Ele A

Più di 50 artisti tra musicisti, attori, acrobati si alterneranno sui palchi e per strada da Piazza Manzoni al Parco Ciani, passando per il Lungolago, dal 19 al 23 luglio, per il Busker, un vero e proprio omaggio alla prestazione artistica di strada che chiuderà Festival con performance intense passando attraverso i generi più diversi. Tra gli atisti che si esibiranno: Arp Frique, Auroro Borealo, Bad Farini, Badabum, Cigarilla Disonasty, Comaneci, Degurutieni, Dj LeMox , Ermesinde, Faizal Mostrixx, Fomies, In.versione Clotinsky, Hirsute, Lálla Beau, Le Millipede, Ms. Hyde, OneManPier, Pufuleti, Scopamare, Scudetto, Solomon Levante, Udo Caramba, Van Couver, YAKU.