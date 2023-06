LAKE SOUND PARK 2023 dal 7 al 10 settembre a Cernobbio (Como)

Dopo l’eccezionale successo della prima edizione nel 2022, torna dal 7 al 10 settembre 2023, nell’ area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO), LAKE SOUND PARK, il festival che unisce musica, cultura, scoperta del territorio e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità.

Una seconda edizione attesissima quella del 2023 per questo happening musicale che ha trasformato l’area dell’Ex-Galoppatoio in un vero e proprio Parco della Musica e che promette, per il nuovo appuntamento, tante novità e grandi ospiti.

LAKE SOUND PARK 2023

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/42tG2B2

Venerdì 8 Settembre

“The Dance Tree”

Headliner: Cosmo

Guests + DjSet: Elasi, Fuera, wow soundsystem DjSet, DjSet curated by The Larius Brand

L’headliner della serata “The Dance Tree” sarà COSMO, che curerà un DjSet in cui i continui sconfinamenti nel mondo dei party alternativi e i legami sempre più saldi che il musicista, produttore e dj eporediese ha con l’underground italiano, e non solo, sono sempre più evidenti. Un altro lato della personalità di Cosmo, un viaggio dove a essere in primo piano è il corpo e un modo per scoprire gli infiniti mondi musicali dell’artista aldilà delle canzoni che normalmente esegue nei suoi concerti dal vivo.



Sabato 9 Settembre

“The Rock Tree”

Headliner: Piero Pelù

Con il suo rock eclettico, rivoluzionario e imprevedibile, porterà on stage la sua storia da protagonista della musica italiana lunga 43 anni e il suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba. Il rocker toscano, in tour la prossima estate con il suo TOUR ESTREMO LIVE 2023 che toccherà i più importanti festival e rassegne della stagione in giro per l’Italia, salirà sul palco di LAKE SOUND PARK sabato 9 settembre insieme ai Bandidos, la sua band rinnovata, per un’esplosione di energia e adrenalina nel nome del Rock.

Domenica 10 Settembre

“The Folk Tree”

Headliner: Davide Van De Sfroos

Il cantautore, in tour con il suo “Live Estate 2023” chiuderà la stagione di concerti che lo porteranno in giro per l’Italia e la Svizzera portando sul palco il suo folk eterno per un nuovo viaggio tra passato, presente e futuro.

Guests: I Luf, Peppe Voltarelli, Lorenzo Bonfanti

