JAZZMI torna a Milano per l’undicesima edizione dal 22 ottobre all’8 novembre 2026

Dopo la straordinaria edizione del 2025, che ha celebrato i dieci anni del festival, JAZZMI torna dal 22 ottobre all’8 novembre 2026 con una proposta ancora più interessante, trasversale e innovativa. Milano si trasformerà ancora una volta in un vero e proprio polo attrattivo, dove il jazz diventa terreno di scoperta, sperimentazione e continua creazione.

Fin dalla sua nascita nel 2016, il festival ha fatto dell’incontro tra tradizione e contemporaneità il proprio elemento distintivo, affermandosi come uno dei principali appuntamenti jazz in Italia per qualità artistica, partecipazione e diffusione sul territorio. Oggi come allora, JAZZMI accoglie grandi protagonisti della scena nazionale ed internazionale, nuove promesse e ospiti speciali, consolidando il suo ruolo di caleidoscopio musicale capace di riflettere le molteplici anime del jazz.

Questa undicesima edizione si annuncia ancora più aperta alla contaminazione, rafforzando il dialogo tra generi e le connessioni tra tradizione e innovazione.

Fino al 29 maggio è aperta la #CALLTOJAZZMI26, call online rivolta a tutte le jazz band che vogliono candidarsi per esibirsi durante la decima edizione di JAZZMI.

Al Volvo Studio Milano torna JAM THE FUTURE – Music for a New Planet, il contest per band under 35 che giunge alla sua ottava edizione portando con sé una profonda rivoluzione nel format. Quest’anno la sfida si fa più serrata attraverso tre serate live: due semifinali, che vedranno alternarsi dieci band giudicate da due differenti giurie di esperti del settore, e una grande finale riservata solo ai tre migliori progetti. Cuore della competizione sarà il tema “Orizzonti Sensoriali. Gli orizzonti sensoriali ci permettono di essere nel tempo e nello spazio, ma anche nelle relazioni e quindi nelle emozioni. In un mondo in trasformazione, i giovani musicisti sono chiamati a essere protagonisti del cambiamento, traducendo in musica le sfide del nostro tempo. Il futuro e l’innovazione (ma anche il patrimonio della tradizione giunto fino a noi) passano attraverso la capacità di reinventarsi, sperimentando con la tecnologia, l’intelligenza artificiale e nuove forme espressive. L’iniziativa, che conferma il sodalizio con Volvo Car Italia, si attesta ancora una volta come uno dei palcoscenici più prestigiosi per la nuova scena musicale emergente.

Sempre fino al 29 maggio è attiva la call NIGHT & DAY: è possibile partecipare al festival proponendo la propria venue con serate, incontri, presentazioni ed eventi a tema jazz.

Per informazioni e candidature per la CALLTOJAZZMI, JAM THE FUTURE e CALL NIGHT & DAY visitare www.jazzmi.it

CALENDARIO PRIMI CONCERTI JAZZMI 2026

Lunedì 12 ottobre | JAZZMI PREVIEW

ore 21.00 | Alcatraz Milano

LAKE STREET DIVE

Biglietti: 30 + diritti di prevendita

Venerdì 23 ottobre

Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 23.00 | Blue Note Milano

AMII STEWART

Biglietti presto in vendita

Venerdì 23 ottobre

ore 22.00 | BIKO Milano

SONGHOY BLUES

Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita

Sabato 24 ottobre

Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 23.00 | Blue Note Milano

AMII STEWART

Biglietti presto in vendita

Sabato 24 ottobre

ore 21.30 | Santeria Toscana 31

CORTO.ALTO

Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita

Mercoledì 28 ottobre

Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 22.30 | Blue Note Milano

RICHARD BONA QUINTET

Biglietti presto in vendita

Giovedì 29 ottobre

Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 22.30 | Blue Note Milano

RICHARD BONA QUINTET

Biglietti presto in vendita

Venerdì 30 ottobre

Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 23.00 | Blue Note Milano

JUDITH HILL

Biglietti presto in vendita

Venerdì 30 ottobre

ore 21.00 | Teatro Dal Verme

TOMMY EMMANUEL, CGP

Biglietti: da 30 a 55 euro + diritti di prevendita

Venerdì 30 ottobre

ore 22.00 | BIKO Milano

LOUIS MATUTE Large Ensemble

Biglietti: 20 euro + diritti di prevendita

Sabato 31 ottobre

Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 23.00 | Blue Note Milano

JUDITH HILL

Biglietti presto in vendita

Sabato 31 ottobre

ore 20.00 | Triennale Milano Teatro

THE SONGS OF JONI MITCHELL WITH JESCA HOOP, LAIL ARAD, RICHARD SEARS + SPECIAL GUEST

Biglietti: da 25 a 30 euro + diritti di prevendita

Domenica 01 novembre

Set 1: ore 20.00 / Set 1: ore 22.00 | Triennale Milano Teatro

NATE SMITH

Biglietti: da 25 a 30 euro + diritti di prevendita

Martedì 03 novembre

ore 21.00 | Alcatraz Milano

GREGORY PORTER

Biglietti: 50 euro + diritti di prevendita

Mercoledì 04 novembre

ore 21.00 | Teatro Arcimboldi Milano

IBRAHIM MAALOUF & THE TRUMPETS OF MICHEL-ANGE

Biglietti: da 30 a 60 euro + diritti di prevendita

Mercoledì 04 novembre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

CHINA MOSES

Biglietti: da 28 a 32 euro + diritti di prevendita

Giovedì 05 novembre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

SVANEBORG KARDYB

Biglietti: da 22 a 25 euro + diritti di prevendita

Venerdì 06 novembre

Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 23.00 | Blue Note Milano

MICA MILLAR

Biglietti presto in vendita

Sabato 07 novembre

ore 21.30 | Santeria Toscana 31

THE MESSTHETICS AND JAMES BRANDON LEWIS

Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita

Sabato 07 novembre

Set 1: ore 20.00 / Set 2: ore 22.00 | Triennale Milano Teatro

BILL FRISELL TRIO feat. LUKE BERGMAN AND TIM ANGULO

Biglietti: da 30 a 35 euro + diritti di prevendita

Domenica 08 novembre

ore 20.00 | Conservatorio di Milano

SERGIO CAMMARIERE

Biglietti: da 30 a 45 euro + diritti di prevendita

Domenica 08 novembre

ore 19.00 | Triennale Milano Teatro

ISAIAH COLLIER

Biglietti: da 28 a 32 euro + diritti di prevendita