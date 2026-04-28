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JAZZMI torna a Milano per l’undicesima edizione dal 22 ottobre all’8 novembre 2026

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Dopo la straordinaria edizione del 2025, che ha celebrato i dieci anni del festival, JAZZMI torna dal  22 ottobre all’8 novembre 2026 con una proposta ancora più interessante, trasversale e innovativa. Milano si trasformerà ancora una volta in un vero e proprio polo attrattivo, dove il jazz diventa terreno di scoperta, sperimentazione e continua creazione.

Fin dalla sua nascita nel 2016, il festival ha fatto dell’incontro tra tradizione e contemporaneità il proprio elemento distintivo, affermandosi come uno dei principali appuntamenti jazz in Italia per qualità artistica, partecipazione e diffusione sul territorio. Oggi come allora, JAZZMI accoglie grandi protagonisti della scena nazionale ed internazionale, nuove promesse e ospiti speciali, consolidando il suo ruolo di caleidoscopio musicale capace di riflettere le molteplici anime del jazz.

Questa undicesima edizione si annuncia ancora più aperta alla contaminazione, rafforzando il dialogo tra generi e le connessioni tra tradizione e innovazione.

Fino al  29 maggio è aperta la #CALLTOJAZZMI26, call online rivolta a tutte le jazz band che vogliono candidarsi per esibirsi durante la decima edizione di JAZZMI.

Al Volvo Studio Milano torna JAM THE FUTURE – Music for a New Planet, il contest per band under 35 che giunge alla sua ottava edizione portando con sé una profonda rivoluzione nel format. Quest’anno la sfida si fa più serrata attraverso tre serate live: due semifinali, che vedranno alternarsi dieci band giudicate da due differenti giurie di esperti del settore, e una grande finale riservata solo ai tre migliori progetti. Cuore della competizione sarà il tema “Orizzonti Sensoriali. Gli orizzonti sensoriali ci permettono di essere nel tempo e nello spazio, ma anche nelle relazioni e quindi nelle emozioni. In un mondo in trasformazione, i giovani musicisti sono chiamati a essere protagonisti del cambiamento, traducendo in musica le sfide del nostro tempo. Il futuro e l’innovazione (ma anche il patrimonio della tradizione giunto fino a noi) passano attraverso la capacità di reinventarsi, sperimentando con la tecnologia, l’intelligenza artificiale e nuove forme espressive. L’iniziativa, che conferma il sodalizio con Volvo Car Italia, si attesta ancora una volta come uno dei palcoscenici più prestigiosi per la nuova scena musicale emergente.

Sempre fino al 29 maggio è attiva la call NIGHT & DAY: è possibile partecipare al festival proponendo la propria venue con serate, incontri, presentazioni ed eventi a tema jazz.

Per informazioni e candidature per la CALLTOJAZZMI, JAM THE FUTURE e CALL NIGHT & DAY visitare www.jazzmi.it 

CALENDARIO PRIMI CONCERTI JAZZMI 2026

Lunedì 12 ottobre | JAZZMI PREVIEW
ore 21.00 | Alcatraz Milano
LAKE STREET DIVE
Biglietti: 30 + diritti di prevendita

Venerdì 23 ottobre
Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 23.00 | Blue Note Milano
AMII STEWART
Biglietti presto in vendita

Venerdì 23 ottobre
ore 22.00 | BIKO Milano
SONGHOY BLUES
Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita

Sabato 24 ottobre
Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 23.00 | Blue Note Milano
AMII STEWART
Biglietti presto in vendita

Sabato 24 ottobre
ore 21.30 | Santeria Toscana 31
CORTO.ALTO
Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita

Mercoledì 28 ottobre
Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 22.30 | Blue Note Milano
RICHARD BONA QUINTET
Biglietti presto in vendita

Giovedì 29 ottobre
Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 22.30 | Blue Note Milano
RICHARD BONA QUINTET
Biglietti presto in vendita

Venerdì 30 ottobre
Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 23.00 | Blue Note Milano
JUDITH HILL
Biglietti presto in vendita

Venerdì 30 ottobre
ore 21.00 | Teatro Dal Verme
TOMMY EMMANUEL, CGP
Biglietti: da 30 a 55 euro + diritti di prevendita

Venerdì 30 ottobre
ore 22.00 | BIKO Milano
LOUIS MATUTE Large Ensemble
Biglietti: 20 euro + diritti di prevendita

Sabato 31 ottobre
Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 23.00 | Blue Note Milano
JUDITH HILL
Biglietti presto in vendita

Sabato 31 ottobre
ore 20.00 | Triennale Milano Teatro
THE SONGS OF JONI MITCHELL WITH JESCA HOOP, LAIL ARAD, RICHARD SEARS + SPECIAL GUEST 
Biglietti: da 25 a 30 euro + diritti di prevendita

Domenica 01 novembre
Set 1: ore 20.00 / Set 1: ore 22.00 | Triennale Milano Teatro
NATE SMITH 
Biglietti: da 25 a 30 euro + diritti di prevendita

Martedì 03 novembre
ore 21.00 | Alcatraz Milano
GREGORY PORTER
Biglietti: 50 euro + diritti di prevendita

Mercoledì 04 novembre
ore 21.00 | Teatro Arcimboldi Milano
IBRAHIM MAALOUF & THE TRUMPETS OF MICHEL-ANGE
Biglietti: da 30 a 60 euro + diritti di prevendita

Mercoledì 04 novembre
ore 21.00 | Triennale Milano Teatro
CHINA MOSES
Biglietti: da 28 a 32 euro + diritti di prevendita

Giovedì 05 novembre
ore 21.00 | Triennale Milano Teatro
SVANEBORG KARDYB
Biglietti: da 22 a 25 euro + diritti di prevendita

Venerdì 06 novembre
Set 1: ore 20.30 / Set 2: ore 23.00 | Blue Note Milano
MICA MILLAR
Biglietti presto in vendita

Sabato 07 novembre
ore 21.30 | Santeria Toscana 31
THE MESSTHETICS AND JAMES BRANDON LEWIS
Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita

Sabato 07 novembre
Set 1: ore 20.00 / Set 2: ore 22.00 | Triennale Milano Teatro
BILL FRISELL TRIO feat. LUKE BERGMAN AND TIM ANGULO
Biglietti: da 30 a 35 euro + diritti di prevendita

Domenica 08 novembre
ore 20.00 | Conservatorio di Milano
SERGIO CAMMARIERE
Biglietti: da 30 a 45 euro + diritti di prevendita

Domenica 08 novembre
ore 19.00 | Triennale Milano Teatro
ISAIAH COLLIER
Biglietti: da 28 a 32 euro + diritti di prevendita

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