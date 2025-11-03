Gli HEADHUNTERS e il loro groove sotterraneo

Articolo di Alessandro Cebrian Cobos

Cinquant’anni di carriera non sono pochi per nessuno, ma forse sono ancora più sorprendenti per gli Headhunters. Nati per accompagnare Herbie Hancock nella sua transizione funky di metà anni ‘70, sono poi riusciti a sviluppare un proprio percorso in quella stessa direzione. Sotto la guida di Bill Summers alle percussioni e Mike Clark alla batteria hanno portato il loro repertorio decennale al teatro della Triennale di Milano, nel festival JazzMi.

Entro nel museo e scendo le scale fino ad arrivare allo splendido teatro sotterraneo: morbido nelle linee ma essenziale. Il mio posto è in platea sul sedile più esterno, piuttosto vicino al palco. Quando mi siedo la signora giapponese a fianco a me mi guarda un po’ preoccupata, forse preferisce essere più vicina all’uscita della fila. Poco prima del buio infatti si alza, chiede permesso, e va a sedersi su un posto libero due file più avanti.

Due veterani del genere

La band entra senza tanti fronzoli sul palco quasi spoglio. L’unica decorazione è un’enorme, elegantissima, insegna luminosa con il logo del festival, che si accende e si attenua di vari colori, seguendo delicatamente la musica. I due bandleader, entrambi nei loro settanta, parlano e presentano i pezzi in modo molto diretto. Clark alla batteria è ironico, un po’ boomer: apre Four String Drive con qualche colpo di rullante e poi “Grazie a tutti, speriamo di vedervi la prossima volta, buona serata!”, e se la ride.

Gioca molto con i contrasti dinamici: suonare forte, fortissimo, e poi fermare di colpo il piatto con la mano; coltri dense di colpi e poi pochi tocchi leggeri. Summers alle percussioni è amichevole ma presenta anche il messaggio della band: la loro musica serve per curare l’isolamento, dice, farci capire che nessuno è solo. “I’m not a musician, I’m a physician”, un medico. Passa senza sforzo dalle congas al cantato scat, e poi suona una bottiglia soffiandoci dentro per l’intro di Watermelon Man. Birra africana, sostiene con un sorriso, ma al di là della battuta è un suono iconico, irresistibile, divertente.

I momenti di gioco tra i due sono i più godibili. Improvvisano quattro battute a testa, rispondendosi, prendendosi anche in giro: uno finisce la sua strofa e l’altro lo guarda e non suona. Poi ride e riparte con le congas. In una pausa Mike scherza, racconta che nella vita si è sposato cinque volte, ma non ha mai smesso di suonare con Bill.

Rinnovare un sound classico

In generale mi sembra che abbiano esteso il loro sound tipico, il jazz-funk degli album classici con e senza Hancock. In certi momenti mi sembra che abbiano in mente l’approccio “everybody solos and nobody solos” di Joe Zawinul e dei Weather Report; soprattutto con il bassista Chris Severin e il tastierista Kyle Roussel, costruiscono lunghi segmenti stratificati, nei quali è come se ogni strumento stesse suonando un assolo contemporaneamente, e il risultato è più grande della somma delle parti.

Forse non a caso fanno la loro versione di E.S.P. di Wayne Shorter, infatti, che avevano ripreso anche nell’album più recente, The Stunt Man. La base funk però rimane presente, riemerge sempre tra un’incursione afro e uno standard rivisitato. La splendida cover (o remake completo) di The Ghetto di Donny Hathaway si trasforma gradualmente in Chameleon, il più iconico e funky dei pezzi realizzati con Herbie.

È il modo giusto di godersi questo tipo di concerto?

È su questo punto che nutro qualche dubbio: il teatro della Triennale è bellissimo, ma mi chiedo quanto sia adatto alla musica degli Headhunters. Loro sono molto tecnici, e capaci di tessere atmosfere molto raffinate, ma quando invece partono con il groove come si fa a restare seduti?

Bill stesso sul finale ci fa alzare, e quando finisce il momento e tutti si risiedono restiamo in piedi solo io e la signora giapponese, a tenere il tempo almeno muovendo le spalle, o battendo il piede. La sento come un’alleata nel godere di questa musica con il corpo, ma mi sembra un peccato che nessun altro ne approfitti, che ci sia questa reverenza e imbarazzo verso dei musicisti che si sono mostrati giocosi ed amichevoli, a più riprese.

Dal pubblico viene molto affetto, comunque. Dopo il finale Chris torna sul palco a firmare autografi. Un ragazzo e una ragazza appena ventenni lo ringraziano con dei sorrisi davvero entusiasti. Lui ricambia, dice che andrà a chiamare gli altri, così li possiamo salutare di persona. Esco dal teatro, risalgo le scale, esco dalla Triennale e continuo a pensare al contrasto: ai fan giovanissimi a fianco dei veterani, a una band con 5 decadi di carriera che suona in un museo. A chiedermi se sedendoci su quelle poltroncine comodissime abbiamo un po’ smorzato e contenuto l’energia che potevamo esprimere.

Però che tiro! Che feel! Che groove!

THE HEADHUNTERS – la scaletta del concerto di MILANO

Four String Drive

E.S.P. (Wayne Shorter)

Butterfly

Kiri Kiri

Watermelon Man

A Night In Tunisia

The Ghetto (Donny Hathaway)

Chameleon