IRON MAIDEN: confermati STRATOVARIUS ed EPICA per The Return Of The Gods – Milano

IRON MAIDEN saranno in concerto a Milano per l’unica data italiana di The Future Past Tour sabato 15 luglio 2023 all’Ippodromo Snai San Siro. La band sarà headliner di The Return Of The Gods Milano, festival metal che annuncia oggi la line-up completa dell’evento.



STRATOVARIUS sono il gruppo capostipite della cosiddetta seconda ondata power metal europea di metà anni Novanta. I Finlandesi, grazie ad album come “Episode”, “Visions” e “Destiny”, hanno ridefinito le coordinate di un sottogenere amatissimo dai fan e torneranno in Italia ben cinque anni dopo la loro ultima apparizione.



EPICA sono una delle istituzioni in ambito symphonic metal, fondati nel 2002 e guidati dalla voce della bellissima Simone Simons. BLIND CHANNEL sono una delle formazioni più giovani e in ascesa della scena alternative metal, mentre THE RAVEN AGE sono una metal band inglese formatasi nel 2008 che sarà in tour con IRON MAIDEN anche nelle restanti date europee.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/ironmaiden23



Sabato 15 luglio 2023 – The Return Of The Gods Milano

Ippodromo Snai San Siro, Via Diomede 1, 20151 Milano



Apertura porte ore 14:00

Inizio concerti ore 16:00