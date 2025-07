I Festival INDIE dell’estate italiana 2025 da non perdere

di Stefania Clerici

Non solo mainstream, grandi arene, pratoni sotto il sole cocente, code interminabili per la qualunque e grandi nomi internazionali… l’estate è anche tempo libero, relax, zero sbatti e voglia di novità.

Abbiamo per questo selezionato per te una serie di Festival che potrebbero fare al caso tuo, se sei in vacanza nel nostro Bel Paese e hai desiderio di scoprire musica nuova in location uniche e che possono regalarti qualche ora di svago senza troppi sbattimenti.

Jazz a La Spezia

Stai pensando di fare una capatina al mare della Liguria? Sappi che dal 13 al 25 luglio a La Spezia avrà luogo il FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL JAZZ DELLA SPEZIA, con ospiti italiani e interanzionali che non hai ancora ascoltato: da JETHRO TULL, a FABIO CONCATO, passando per gli INCOGNITO al gran finale con STEWART COPELAND. Tutte le info su https://www.laspeziajazzfestival.it/

Suoni nella natura

Voglia di montagna? Mika, I Patagarri con Goran Bregović, Bern Harper, Jovanotti, Kings of Convenience e Lucio Corsi saranno ospiti nei week end del 19-20 luglio, 26-27 luglio e 2-3 agosto, in uno scenario da sogno tra Alpi e boschi al No border festival. Qui trovi tutte le info https://www.nobordersmusicfestival.com/

Alghero in compagnia di uno straniero: no grazie

Tra fine luglio e inizio agosto sarai in Sardegna? Non perderti a Sassari Abbabula, dal 31 luglio al 12 agosto, con Cristiano de Andrè, Brunori SAS, nella preziosa cornice dell’Anfiteatro Ivan Graziani e poi Fantastic Negrito, Rafael Gualazzi e Ivan Shorty in Piazza Moretti. Tutte le info https://www.festivalabbabula.com/

Camping e musica dall’alba al tramonto

Voglia di hippy style in Sicilia: ecco dove soddisfarla, all’ Ypsi-grock festival, a Castelbuono in provincia di Palermo, dal 7 al 10 agosto, con una line up italiana e internazionale che riempirà di colore le sere d’estate. Qui https://www.ypsigrock.it/ trovi tutte le info.

Busker music

A fine agosto di rientro dalle ferie, da non perdere il Ferrara Busker Fest https://www.ferrarabuskers.com/, con artisti di strada che in un week end allieteranno le vie della città con più di 60 concerti a sera, tra il 27 e il 31 agosto.

Beat and more

A settembre in Toscana ad Empoli dal 29 agosto al 7 settembre, all’interno della rassegna del Beat Fest, ci saranno ospiti: Gio Evan, Nayt, Marlene Kuntz, Silent Bob & Sick buddy, Fulminacci e altri ancora. Tutte le info qui https://www.beatfestival.net/