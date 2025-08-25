Il SZIGET FESTIVAL 2025 ai raggi X: la musica che gira e che ti fa girare

Articolo di Philip Grasselli | Foto di Andrea Ripamonti

Dopo il cappello introduttivo sui dintorni del Sziget Festival, è doveroso entrare nel merito della musica: un numero di ore di live che è difficile da quantificare, verrebbe voglia di avere il dono dell’ubiquità in certe situazioni.

Il giorno uno: il 6 agosto con Charli XCX al Main Stage

La trentunesima edizione del Sziget Festival parte subito alla grande, con uno degli annunci più attesi dello scorso anno: Charli XCX sul Main Stage. L’annuncio dello scorso 5 dicembre 2024 è stato accolto assai positivamente, considerato il grande impatto mediatico dell’album “Brat” (con la sua versione stravolta, “Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat”), oltre che l’apprezzamento unanime della critica. Oserei dire uno degli album più belli di questo decennio. Ma andiamo con ordine.

Il clima sul prato di fronte al Main Stage (foto Sziget press)

L’arrivo al Sziget è stato tranquillo, ordinato, senza nemmeno troppo calore (anche se è ancora troppo presto per parlare) e con i percorsi ben chiari e delimitati. Sull’organizzazione impeccabile del festival non approfondiamo, perché richiederebbe un articolo tecnico a parte e sarebbe riduttivo mischiarlo con la bella musica.

Un’altra particolarità che caratterizza noi addetti del settore è anche quanto coesi siamo diventati nel giro di questi ultimi tre anni, a tal punto che incontrarsi in sala stampa diventa quasi un ritrovo di amici in una piazza di un bel paesino a caso. Pronti a riversare opinioni, emozioni e obiettivi per il prossimo futuro. Non è banale provare una sensazione del genere, non vedere segnali di competizione tossica o di becero chiacchiericcio tra professionisti: anzi, ci si stimola a dare il meglio di se stessi.

Alessi Rose e la benedizione del grande palco

Tornando ai live, un volto noto per noi di Rockon inaugura puntualissima alle 16 il Main Stage: Alessi Rose. La cantante del Derbyshire sta girando molto per i festival, noi l’abbiamo conosciuta all’apertura del concerto di Dua Lipa agli I-Days il 7 giugno scorso.

Alessi Rose in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Un’oretta dopo anche RØRY (nome d’arte di Roxanne Emery) inaugura il Revolut Stage, con il suo capello nerazzurro e con il suo debutto, dopo due EP, nel mondo della sadcore con “Restoration”.

Per la prima volta nella storia del Sziget troviamo anche il K-pop con le Kiss of Life e, con loro, diamo il via alle sovrapposizioni tra i due palchi principali del festival. Julie, Natty, Belle e Haneul sono anche loro fresche di quarto EP, uscito il 9 giugno, rappresentando la nuova leva del K-pop.

Kiss Of Life in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Un genere che finalmente in Europa ha guadagnato imperiosamente terreno ovunque, anche in Italia (come il concerto degli Stray Kids allo stadio Olimpico di Roma, passati anche lo scorso anno agli I-Days a Milano).

La combo Palaye Royale, Little Simz e Fast Animal and Slow Kids

Palaye Royale in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

I mitici Palaye Royale – con Remington Leith che si arrampica sulla balaustra della parte VIP del Revolut Stage – poco dopo infiammano il secondo palco del Sziget con il loro rock graffiante: quindici canzoni per la band di Vegas che ritorna nemmeno due mesi dopo il concertone al Budapest Park (che consiglio di andare almeno una volta a vedere i live, posto più unico che raro).

Little Simz in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

But that’s what abusers do

Make you think you’re crazy and second guess your every move

Psychological mental abuse will leave more than a bruise

Will leave more than scars Little Simz – Thief (2025)

In contemporanea (e, aggiungerei, maledizione!) sul Main Stage troviamo un grande live di Little Simz: il suo nuovo album “Lotus” è un capolavoro, tra testi taglienti come lame e una produzione di grande livello (Miles Clinton James è anche il producer dei Kokoroko). E lo porta sul palco con una struggente performance, introspettiva e grandemente apprezzato dal pubblico ungherese.

Inoltre, per mettere ancora più in difficoltà in questo andirivieni del primo giorno, i Fast Animal and Slow Kids hanno portato la grande musica italiana per la loro unica tappa all’estero del tour estivo partito dal MiAmi Festival a Segrate il 23 maggio scorso.

Fast Animals and Slow Kids in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Un saluto anche dai Papa Roach

Finito il live di Little Simz, è tempo di fare un salto ai primi anni 2000 con i Papa Roach che infiammano il Revolut Stage, per il loro tour Rise of the Rouch, passato anche per il Circolo Magnolia il 3 agosto: un tuffo tra “Infest”, il loro album d’esordio, fino a “Ego Trip” e chiudendo con due singoli usciti quest’anno per il prossimo album che potrebbe uscire tra la fine di quest’anno e il prossimo.

Papa Roach in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Brat forever

Poco oltre le 21:30, il concerto di Charli XCX sul Main Stage: più che concerto, lo definirei una performance con karaoke, ma fatto molto bene. Infatti, Charlotte Emma Aitchison è l’unica persona sul palco, con gli unici alter ego formati dai due ledwall laterali. In più quattro parallelepipedi sospesi, un soppalco inclinato e due strisce di faretti a led vanno a dare ulteriore contorno a questo live.

Gran parte della sua scaletta è dedicata a “Brat”, ovviamente, nella versione originale, ma anche nella versione deluxe e remixata con i diversi featuring (come “365” o “Guess”). Per la regina dell’hyperpop basta solamente cantare sopra la base (e, ogni tanto, anche sopra la sua stessa voce con un po’ di autotune) e l’effetto trascinante finale è palese davanti agli occhi di tutti.

Charli XCX al Sziget Festival di Budapest (foto Sziget)

La cantante britannica è presa molto bene: con un “Fuck everything, I’m married now!” ci ricorda che è il primo live da consorte di George Daniel, batterista dei The 1975, mentre canta “Everything Is Romantic”. Insomma, si vede che è carica a pallettoni: la ciliegina sulla torta poi è la danza sotto il “diluvio” sul palco del Main Stage mentre “Track 10” di “Pop 2” scorre naturalmente. Il tutto si chiude, infine, con le sue origini, forse una delle canzoni più famose degli anni ’10: “I Love It” in featuring con le Icona Pop.

CHARLI XCX – La scaletta del concerto al Sziget Festival di Budapest

365 featuring Shygirl

360

Von Dutch

I Might Say Something Stupid

Club Classics

Unlock It

Apple

Girl, So Confusing

Everything Is Romantic

Speed Drive

Sympathy Is a Knife

Guess featuring Billie Eilish

365

Party 4 U

Vroom Vroom

Track 10

I Love It

Mentre Charli XCX chiude la performance sul Nagyszínpad (come viene definito in ungherese), al Bolt Night Stage c’è un pullulare di grandi nomi al DJ set: un trittico definito da Don Diablo, Alok e Steve Angello intrattiene i fan, riempiendo fino all’orlo anche questa venue da più di diecimila persone (sì, ci sono due tendoni che hanno questa capienza in contemporanea!).

Kenya Grace in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Kenya Grace, Empire of the Sun e The Dare per un bellissimo finale alla Revolut Arena

Nella Revolut Arena si prosegue fino alle tre del mattino con Kenya Grace, con la sua drum and bass all’inglese e con un singolo, “Strangers”, che supera il miliardo di stream su Spotify. Grande attesa, poi, per gli Empire of the Sun, che tornano dopo dodici anni sul palco del Sziget Festival: non sono solo di “Walking on a Dream”, anzi, ci trasportano sempre in questo mood zen, con questa grande complessità dal punto di vista visuale.

Il duo australiano, tra l’altro, è passato al Carroponte dieci giorni prima e per la prima volta in Italia. Luke Steele, vestito tutto di rosso e, come al solito, somigliante ad un samurai, si muove assai sul palco, anzi, spesso si diverte a scendere in pit e interagire con il pubblico delle prime file. Insomma, un grande live che termina quasi alle due di notte.

Empire of the Sun in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

L’ultima performance – alle 2:10 – all’interno del Revolut Stage è affidata a The Dare, musicista e cantautore americano che ci porta in un mondo bianco e nero: lui vestito in giacca, camicia, cravatta e occhiali da sole Ray-Ban, accompagnato da un Minimoog e da altri synth, ci porta verso questo electroclash newyorkese stile “#1” dei Fischerspooner di inizio anni 2000. Anche qui, provare per credere. Con “Girls”, suo brano di punta, e più di un’ora di attesa per un taxi per quattro persone, chiudiamo in bellezza un’intensissima prima giornata del Sziget.

Il giorno due: il 7 agosto con Shawn Mendes al Main Stage

La routine parte tardi, dopo essermi coricato alla bellezza delle 5:15 – quando oramai a Budapest c’è già ampiamente luce (tenete conto che albeggia e tramonta un’ora prima rispetto all’Italia) – con un secondo giorno più chill e pochi concerti buttati giù nella mia lista di live da seguire. Arrivo, infatti, in tempo per il live delle The Beaches delle 17:30 al Main Stage.

The Beaches in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Questa band ancora non è mai passata in Italia (ma è assai probabile che succeda in promozione del nuovo album in uscita il 29 agosto prossimo, “No Hard Feelings”), ed è una ghiotta occasione per assaporare un classico indie rock canadese: Jordan Miller, Kyler Miller, Leandra Earl ed Eliza Enman-McDaniel. Una band tutta al femminile che esordisce in Ungheria con all’attivo più di quindici anni di carriera alle spalle: è stato quasi un ascolto di tutto il loro ultimo album, “Blame My Ex”, forse quello che ha dato la vera spinta alla band. Le rivediamo alla fine del successivo live sul Main Stage, e che live!

L’inossidabile Nelly Furtado

Il trend femminile continua con una leggendaria Nelly Furtado, che mi riporta in quegli anni dell’adolescenza, coloratissimi e leggeri. Dalla spensierata “I’m Like a Bird” ad inizio carriera (esattamente venticinque anni fa!) passando per una buona fetta di “Loose”, uno degli album più venduti del nuovo millennio.

Un’oretta in cui la cantante canadese si è divertita come ne avesse ancora venticinque, per la prima volta anche per lei nel suolo ungherese. Interessante anche quanto tantissimi giovanissimi cantassero le sue canzoni più datate, specialmente perché sono girate spesso su TikTok, come “Promiscuous” o “Maneater”. Mancava solo Timbaland – è da un bel po’ che non lo vediamo in giro – e il revival sarebbe stato davvero perfetto.

Balu Brigada in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Nel frattempo, al Revolut Stage scorrono i Balu Brigada, che a tratti ricordano i Tame Impala ancora più oltreoceano, ma con una componente anche più funkettina, e Co Lee, un interessante rapper ungherese che sfoggia una band completa di cori gospel.

Shawn Mendes che festeggia il suo compleanno al Sziget Festival

Tornando ancora una volta al Main Stage, uno Shawn Mendes in canotta nera e una chitarra Martin & Co ha radunato quasi cinquantamila persone: impressionante che abbia già dieci anni di carriera ed abbia solo ventisette anni, dopo aver conquistato tante vette delle classifiche mondiali, da “Stitches” a “Señorita” (con Camila Cabello, ai tempi della loro relazione).

Shawn Mendes in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Il suo ritorno a Budapest dopo sette anni coincide anche con il suo compleanno: spesso e volentieri sottolinea il rapporto molto stretto con il Sziget e quanto questo festival conti nel suo percorso artistico. Il risultato è una connessione contagiosa col pubblico tendenzialmente Gen-Z.

SHAWN MENDES – La scaletta del concerto al Sziget Festival di Budapest

There’s Nothing Holdin’ Me Back

Wonder

Treat You Better

Monster

Lost in Japan

Isn’t That Enough

Heart of Gold

Señorita

Ruin

Never Be Alone

Mercy

Youth

Stitches

It’ll Be Okay

If I Can’t Have You

Why Why Why

In My Blood

Avrei voluto stare di più, ma non ho recuperato le cinque ore di sonno e avrei tanto voluto vedere anche i Justice e il sonno mi ha già conquistato sul taxi verso l’alloggio.

Il giorno tre: l’8 agosto con Kid Cudi al Main Stage

Recuperato, seppur molto parzialmente, il sonno, mi vesto in maniera appropriata per il primo live della giornata, al Lightstage, di un volto noto del panorama musicale italiano: quello di Gobbi. La maglia di Davidone Calabria del Bologna presa al Bologna Store di via d’Azeglio il giorno in cui il mio Milan ha perso la Coppa Italia.

No scusate, dopo questa visione devo rivoluzionare la mia scaletta Gobbi appena intravede il rossoblù, quasi come i tori con il rosso

“Ti confesso sottovoce /nell’ansia che ti perda/Cesena amore mio, Bologna merda”. Ecco come son stato accolto da un vero ultras del Cesena, con un amore viscerale per la squadra romagnola: con la maglia di Shpendi, insieme alla sua band, sfida il caldo a suon di “Voglio farmi notare”, il suo ultimo EP uscito il 28 febbraio scorso.

A parte questo momento meme, la terza giornata del Sziget inizia con davvero un caldo che inizia ad essere insopportabile, trentacinque gradi tutti per noi (più la polvere per le strade sterrate che rende il tutto anche irrespirabile).

La rivelazione del giorno tre: i The Joy

L’adrenalina comunque non smette di scorrere e alle 16 siamo sotto il palco del Main Stage per un doppio inedito: i The Joy sono un complesso a cappella da Hammarsdale, nel cuore del Sudafrica. Le voci sono meravigiose, richiamando attraverso la isicathamiya e il mbube – due stili di canto tipiche delle tribù Zulu – i suoni della tradizione con un magnetismo da brividi. Sì, perché è difficile immaginare il silenzio assoluto del pubblico a migliaia mentre le armonie pervadono il palco principale. Ascoltate il loro eponimo album, è mezz’ora di terapia.

In realtà quello stile è già stato diffuso da Paul Simon in uno dei più begli album della storia della musica: “Graceland”. Tornando al 1986, “Diamonds on the Soles of Her Shoes” è proprio cantata con i Ladysmith Black Mambazo, per dare un esempio.

The Joy in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Il primo ungherese: Pogány Induló

Dopo questa mezza sindrome di Stendhal, rimaniamo ancora un po’ sul Nagyszínpad (stavolta è consono usare il lemma ungherese – grande palco) per Pogány Induló, un rapper ungherese della nuova leva (è un 2005!) ma che ha già all’attivo ben tre album, due in solitaria e uno in collaborazione con Ekhoe. Una voce grave alla Murubutu, basi molto belle che vanno a sfiorare l’R&B o la musica balcanica. Consiglio un ascoltino di “Vagy mindent vagy semmit” (“O tutto o nulla”).

Andiamo sul sicuro? Chiamiamo i The Kooks

The Kooks in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Sempre sullo stesso palco troviamo i supplenti di Michael Kiwanuka (che cancella diverse date per malattia): nientepopodimeno che i The Kooks. La band di Brighton viene accolta con grandi ovazioni da parte del pubblico, per un po’ di classico rock britannico, quasi da surf (come il classico “She Moves in Her Own Way”). Anche loro sono freschi di disco di maggio, “Never/Know”, anche se hanno dato solo un piccolo assaggio con soli tre brani (“If They Could Only Know”, “Never Know” e “Sunny Baby”), dando invece risalto al loro album più famoso: “Inside In Inside Out”. Luke Pritchard sembra non invecchiare mai, sia per la sua verve, sia per il suo aspetto fisico.

Il nuovo britpop firmato Blossoms

Finito anche questo piacevole live, andiamo subito verso il Revolut Stage per una delle band che più aspettavo: i Blossoms. Sono passati a Milano, al Fabrique, in mezzo ai diecimila ponti di aprile che abbiamo avuto e in apertura agli Inhaler. In questo caso la band di Tom Ogden ci accompagna gentilmente verso un ritorno al britpop di fine anni Novanta.

Blossoms in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

A tal punto che, ad esempio, “At Most a Kiss” si confonde con “Hello” degli Oasis, la prima traccia di “(What’s the Story?) Morning Glory”. Sembra letteralmente uscito ieri il loro primo singolo, “Charlemagne”, ma parliamo del 2016.

And the river always flows tears of gold

Left me cold, do you feel the same, my Charlemagne? Blossoms – Charlemagne (2016)

Il pubblico ha quasi riempito tutto il Revolut Stage, circa novemila persone, con una strabiliante empatia reciproca con la band inglese: si canta, si balla e si sta davvero felici. Che chill.

Kid Cudi, che delusione però!

Nel Main Stage, alle 21:30, sale sul palco un altro supplente: Kid Cudi, che sostituisce A$AP Rocky, per promuovere il suo undicesimo album che sarebbe uscito due settimane dopo, “Free”. Solo lui può stare in giacca di pelle con ancora più di trenta gradi fuori, tra l’altro. Il palco è tutto per lui, base e voce, sulla falsariga di Charli XCX, ma in maniera purtroppo negativa: stecche qua e là, tanta staticità e manco almeno una chitarrina elettrica (come in “The Prayer”). Peccato, davvero.

Kid Cudi in concerto allo Sziget Festival 2025 a Budapest foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

KID CUDI – La scaletta del concerto al Sziget Festival di Budapest

Often, I Have These Dreamz

Revofev

Neverland

Grave

Tequila Shots

She Knows This

Man on the Moon (The Anthem)

The Prayer

Day ‘n’ Nite

Soundtrack 2 My Life

Solo Dolo (Nightmare)

Sky Might Fall

Heart of a Lion

Ghost!

Love.

Blue Sky

Mr. Rager

Memories

Pursuit of Happiness (Nightmare)

Forever

Superboy

Dan Snaith, PhD come Caribou

È tempo di rifiatare un secondo – anche se la stanchezza e la voglia di tornare a casa presto è nuovamente predominante – ma è necessario vedere almeno una volta un live di Caribou: psichedelico, difficilissimo da fotografare, ma di un livello tecnico altissimo. Uno degli alter ego di Dan Snaith, PhD (e sottolineiamo forte che è un dottore in matematica all’Imperial College London, si vede dalla cura maniacale di tutti i progetti sotto la sua firma), insieme alla sua band di supporto. Che bel modo di andare a dormire, mamma mia!

