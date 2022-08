FILAGOSTO Festival: la XX edizione dal 2 al 7 agosto a Filago (Bergamo)

Il cartellone della 20^ edizione del Filagosto Festival è completo.

Saranno gli Africa Unite ad aprire il Filagosto 2022, la band che ha all’attivo 41 anni di carriera si esibirà per la prima volta su questo palco. L’anima indie pop di Mobrici darà al mercoledì un’atmosfera cantautorale, mentre giovedì si urla e si salta con l’energia di Naska. Il venerdì sera del Filagosto Festival ospita il dj set di uno degli artisti più iconici dell’elettro music, The Bloody Beetroots. La domenica si balla rigorosamente dotati di occhiali da sole, accessorio iconico di un protagonista della scena indipendente come Dargen D’amico. Sabato sera i Destruction, leggendaria formazione tedesca del thrash metal che celebra i suoi 40 anni di carriera, avranno il compito di coronare l’edizione 2022 del Metal for Emergency. La data in terra bergamasca è un’esclusiva per l’Italia.

martedì 2 agosto

Afakalura: Fe De Rio & Gamba The Lenk

AFRICA UNITE

Pre Show Rootical acustic duo

Aftershow Vito War



mercoledì 3 agosto

Claudym

Big Mama

MOBRICI

Pre Show Bye Bye Cachi + Crushed Fingers

Aftershow Canta indie canta male



giovedì 4 agosto

Pixelfest + Fantahouse

Karakaz

NASKA

Pre Show Un gruppo

Aftershow Pixel Fest dj set



venerdì 5 agosto

Ele ALow Polygon Iside

THE BLOODY BEETROOTS

Pre Show JOO + Forse Danzica

Aftershow Marlon



sabato 6 agosto

Hellfox

Ulvedharr

Moonlight Haze

Rhapsody of fire

DESTRUCTION

Aftershow The Crimson Ghost



domenica 7 agosto

BLK Donuts + La Paquita, MEC e Fede Rich Goat

DARGEN D’AMICO

Pre Show Circo Stanza

Aftershow Colpi di soul

L’edizione 20 nella storia del Filagosto Festival segna il grande ritorno nell’area di via delle Industrie 1 a Filago. Due palchi, più di 30 concerti in programma e il sabato dedicato al metal internazionale con le band del Metal For Emergency, tutto rigorosamente a ingresso gratuito. Sei giorni dedicati alla musica italiana e internazionale, oltre che a tutti i generi, spaziando dal reggae all’indie, tra hip hop ed elettronica, fino al metal. Prima e dopo ogni concerto si accende il Palco Ink intimo e fresco, per gli irriducibili dell’atmosfera firmata Filagosto Festival. Dedicato alla nuova scena, il Palco Ink avrà l’importante compito di ospitare il pre concerto della sera e di trasformarsi in una sorta di “guest room”, dopo il live principale.

Torna anche Canta Indie Canta Male, il più famoso karaoke collettivo della scena indie italiana che inviterà il pubblico del Filagosto a cantare a squarciagola – e male – i più grandi successi di questa stagione musicale.