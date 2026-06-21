Collisioni 2026: il Festival Agri Rock torna ad Alba con un programma imperdibile

Mancano ormai pochi giorni all’apertura della diciottesima edizione di Collisioni, il celebre Festival Agri Rock che, dal 27 giugno al 5 luglio, trasformerà nuovamente Piazza Medford ad Alba nel cuore pulsante della musica internazionale e italiana.

Questa edizione si presenta come un racconto multidisciplinare, capace di unire le leggende del rock mondiale alle nuove promesse dell’indie e del panorama urban, in un intreccio generazionale che attira ogni anno ad Alba migliaia di spettatori da tutta la penisola.

La Line-up di Collisioni 2026

Il festival si inaugura sabato 27 giugno con un ritorno d’eccezione: Ben Harper.

Accompagnato dalla sua storica band, i The Innocent Criminals, l’artista californiano sceglie il palco di Collisioni per la sua unica data nel nord Italia. Con oltre sedici milioni di dischi venduti e una carriera segnata da tre Grammy Awards, Harper porterà ad Alba il suo sound inconfondibile, un mix profondo di folk, blues, soul e rock che da sempre si distingue anche per il forte impegno sociale e civile.

Il cuore pulsante di Collisioni continuerà a battere il weekend successivo, con le due giornate dedicate alle nuove generazioni, realizzate in collaborazione con Banca d’Alba.

Sabato 4 luglio, Piazza Medford diventerà il teatro di una grande maratona live dedicata all’indie pop e al nuovo cantautorato italiano.

A guidare il palco ci sarà Alfa, che approda ad Alba per la sua unica data piemontese, seguito da Frah Quintale, protagonista di un Summer Tour che celebra la recente uscita del suo ultimo album.

La stessa serata vedrà esibirsi Marco Castello, con le sonorità brillanti del suo lavoro “Quaglia Sovversiva”, e Andrea Cerrato, cantautore indipendente che ha saputo costruire una community vastissima grazie alla sua capacità creativa unica.

Il gran finale di domenica 5 luglio sarà invece interamente votato alle sonorità urban, rap e trap contemporanee.

Tra i nomi Morad, rapper di fama europea che si è imposto all’attenzione generale grazie al suo percorso autogestito e a un seguito imponente sui social.

Accanto a lui tornerà a Collisioni Sayf, pronto a presentare dal vivo il suo Santissimo Tour, confermando la sua cifra stilistica fatta di contaminazioni sudamericane, arabe e rap. Chiuderà la line-up Nerissima Serpe, una delle voci più interessanti e fresche della scena italiana attuale, reduce dalla pubblicazione del suo ultimo progetto discografico.

Il progetto Collisioni Circus, con sede in Piazza Cesare Pio, continua infatti a vivere tutto l’anno come spazio permanente dedicato alla musica e all’intrattenimento, consolidando il legame tra la città, il territorio vitivinicolo Unesco e il pubblico dei più giovani.

L’obiettivo del festival rimane quello di mettere in dialogo generazioni e mondi musicali diversi, valorizzando al contempo l’enogastronomia e l’attrattività turistica delle Langhe.

L’evento rappresenta anche un legame profondo con il territorio.

I vertici della Regione Piemonte sottolineano infatti come Collisioni non sia un festival isolato, ma un’esperienza radicata tra le Langhe e i paesaggi vitivinicoli UNESCO, capace di generare un forte impatto turistico ed economico. Un entusiasmo condiviso dal sindaco di Alba e dall’amministrazione comunale, già al lavoro sul piano logistico e della sicurezza per accogliere al meglio il pubblico e ridurre al minimo i disagi cittadini.

BIGLIETTI DISPONIBILI SUI CIRCUITI:

https://www.ticketone.it/artist/collisioni

https://www.ticketsms.it/location/Festival-Collisioni-Piazza-Medford

https://xceed.me/it/alba/venue/collisioni-festival-piazza-medford

https://www.ciaotickets.com/it/collisioni-festival