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ALFA: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano

Alfa in concerto all’Unipol Forum di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Alfa in concerto all’Unipol Forum di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it
Alfa in concerto all’Unipol Forum di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

Dopo un anno da record con concerti in tutta Italia e in Europa, Alfa è tornato al Forum di Milano ieri sera 20 aprile 2026 per un concerto sold out, il primo del tour 2026 che lo porterà in giro per tutta l’estate.

Dopo l’apertura di Albe, ex concorrente di Amici 21, che ha scaldato il pubblico, Alfa è salito sul palco del Forum per un “volo” attraverso la sua discografia. A fargli da cornice un grande arcobaleno e dei campi in fiore, una scenografia che richiama perfettamente l’allegria e leggerezza della sua musica.

In scaletta non sono mancate le famosissime “bellissimissima”, “il filo rosso” e “a me mi piace”, ma c’è stato spazio anche per la più recente “En e Xanax” cantata insieme al primo ospite della serata, Enrico Nigiotti, e per una cover di “Pastello Bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari, cantata a sorpresa con il frontman della band, Riccardo Zanotti.

Chi è Alfa?

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantautore genovese, classe 2000. Con oltre 274mila follower su Instagram, 275mila iscritti al canale Youtube e 705mila follower su TikTok, conta oltre 98 milioni di views su Youtube, oltre 220 milioni di stream su Spotify e più di 13 milioni di stream di Apple Music. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 5 milioni di video su Tik Tok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Il singolo “SuL Più BeLLo” è diventata la title track contenuta nella colonna sonora del film omonimo, prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi. ll film “Sul più bello” è disponibile dall’8 gennaio 2021 su Amazon Prime Video. Con il suo ultimo tour tutto sold out, ALFA ha già un doppio disco di platino, un disco di platino e sei dischi d’oro.

Clicca qui per vedere le foto di Alfa a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Alfa

ALFA: la scaletta del concerto di Milano

  1. ma so che era innamorato
  2. come il sole
  3. TesTa TrA Le NuVoLE, pT.2
  4. wanderlust
  5. tante mila volte
  6. Testa Tra Le Nuvole, Pt.1
  7. nei tuoi occhi cosa c’è
  8. En e Xanax (con Enrico Nigiotti)
  9. SuL Più BeLLo
  10. Le Cose In Comune
  11. frida
  12. anna
  13. vai!
  14. Dove Sei?
  15. sofia </3
  16. metti a posto:
  17. vabbè ciao
  18. bellissimissima <3
  19. SNAP
  20. Pastello Bianco (con Riccardo Zanotti)
  21. a me mi piace
  22. You Make Me So Happy
  23. il filo rosso
  24. 5 Minuti 
  25. Ci Sarò

BIS

  1. Sogna, Ragazzo, Sogna
  2. Cin Cin

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