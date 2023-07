BONSAI GARDEN: al via la rassegna estiva del Parco delle Caserme Rosse di Bologna

BOnsai Garden giunge alla sua seconda edizione. Al via la rassegna estiva del Parco delle Caserme Rosse a Bologna che si concluderà il 24 luglio per un mese di programmazione. Ricchissima l’offerta culturale che spazia dalla musica alla commedia, nel nome della trasversalità di gusti e di generi, in grado così di attirare e accontentare sia il pubblico di giovani e giovanissimi che le famiglie.



La rassegna ospiterà infatti grandi nomi affermati della musica italiana (Gianluca Grignani e i Colle der Fomento), alcuni big e nuove leve del rap nostrano (Emis Killa, Mostro e Nayt), i nuovi idoli dei giovanissimi (Mara Sattei, Galeffi e i Santi Francesi), ospiti internazionali (gli statunitensi The Driver Era), una tappa del rap festival itinerante Slam! (con Silent Bob & Sick Budd, Johnny Marsiglia, Mattak e Egreen), le nuovissime proposte (gli italo-francesi Dov’è Liana, Ceneri e il giovane cantautore bolognese Campi), fino agli spettacoli a metà fra standup comedy e social entertainment come “La Scoria Infinita” di Caterina Guzzanti, Ruggero de I Timidi e lo spettacolo di Mammadimerda.



BOnsai Garden è una rassegna che vuole connettere la musica con l’ambiente. Il focus è tematizzare il legame tra l’ambiente e la cultura musicale, mettendo in risalto gli aspetti della sostenibilità ambientale connessa agli eventi. La rassegna mira a diventare un appuntamento cittadino riconosciuto per il valore e per l’offerta qualitativa della proposta musicale e per la trasversalità del pubblico.



“Una rassegna musicale estiva in mezzo al verde, a Bologna, in un cielo pieno di stelle. Piccola ma preziosa proprio come l’estate che ci lascia, nel ricordo di un concerto, il senso di libertà” (Amedeo Sole, Dir. Artistico)

BONSAI GARDEN

– 29 giugno: Dov’è Liana

– 30 giugno: Mammadimerda – Uno spettacolo esecrabile al sole

– 5 luglio: Slam! (Silent Bob & Sick Budd, Johnny Marsiglia, Mattak, Egreen)

– 6 luglio: Mostro + Nayt

– 9 luglio: Gianluca Grignani + Magenta#9

– 10 luglio: La Scoria Infinita di Caterina Guzzanti e Filippo Gatti

– 12 luglio: The Driver Era

– 15 luglio: Mara Sattei + Ceneri

– 16 luglio: Galeffi + Campi

– 19 luglio: Santi Francesi + band RockitPRO

– 20 luglio: Emis Killa

– 22 luglio: Ruggero de I Timidi

– 23 luglio: Colle der Fomento

Prevendite aperte su Boxerticket