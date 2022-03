BAY FEST 2022: il programma del festival di Bellaria Igea Marina (Rimini)

Prima notiziona: si aggiungono alla line-up i NO FUN AT ALL! Seconda freschissima news: quest’anno ci tuffiamo letteralmente dentro Bay Fest con il primo POOL PARTY, il più punk che la riviera romagnola abbia mai visto!

Ma attenzione, perché i posti per partecipare al pool party sono limitatissimi! L’ingresso al POOL PARTY è compreso nel biglietto per l’intero festival 2022 (fino ad esaurimento posti!) o acquistabile singolarmente! Inoltre, per ringraziare tutti coloro che hanno deciso di supportare Bay Fest, mantenendo validi i biglietti per l’intera edizione 2020, l’ingresso al primo POOL PARTY di Bay Fest, è incluso!

BAY FEST 2022

BELLARIA IGEA MARINA (RN)



Biglietti in vendita a questo link > ticketmasteritalia.46uy.net/bayfest2022



11 AGOSTO

BAD RELIGION

FLOGGING MOLLY

THE BOUNCING SOULS

THE FLATLINERS

GET DEAD

OPENER da annunciare

Beky Bay – Acoustic Beach Stage: STEVE RAWLES | CHASER | DOWNWAY

12 AGOSTO

Band da annunciare

MILLENCOLIN

SATANIC SURFERS

H2O

THE LAST GANG

OPENER da annunciare

Beky Bay – Acoustic Beach Stage: da annunciare

13 AGOSTO

THE HIVES

CIRCLE JERKS

NO FUN AT ALL

STRUNG OUT

RAW POWER

OPENER da annunciare

Beky Bay – Acoustic Beach Stage: YOTAM BEN HORIN | MIKE NOEGRAF

14 AGOSTO

POOL PARTY @ MAPO CLUB

ANTI-FLAG

+ DJ SET

SPECIAL GUEST da annunciare

