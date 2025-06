Al via la quattordicesima edizione di BOtanique 2025, dal 13 giugno al 19 luglio a Bologna

Al via BOtanique 2025 – Let the music bloom: dal 13 giugno al 19 luglio, la quattordicesima edizione del Festival che riempie di musica i Giardini di Via Filippo Re a Bologna.

La mission di BOtanique è sempre promuovere e valorizzare l’accesso alla cultura, conferma – per il terzo anno consecutivo – l’abbonamento di soli 10€ che consente l’ingresso a tutte le serate e gli eventi di giugno e luglio, organizzati da Estragon Club.

Dal 13 giugno al 19 luglio, grandi nomi della scena musicale nazionale ed internazionale si alterneranno sul palco:

Lineup del BOtanique 2025

13.06 Nada

14.06 And Also The Trees

17.06 No Other Land (proiezione film)

18.06 The KVB

19.06 October Drift (unica data italiana)

20.06 Bandabardò

21.06 99 Posse

24.06 Punkreas

25.06 Romina Falconi

26.06 Roedelius

27.06 La Maschera

02.07 Francesco Di Bella

03.07 Anavitória (unica data italiana)

04.07 Delta V

05.07 Giancane

09.07 Il Muro del Canto

10.07 Bo Ningen (unica data italiana)

12.07 Bambole di Pezza

15.07 Leenalchi (unica data italiana)

16.07 Massimo Zamboni

17.07 Yīn Yīn

18.07 Post Nebbia

19.07 Shkodra Elektronike (unica data italiana)

Link all’abbonamento: bit.ly/BOta2025

Da quest’anno con Card Cultura e Bologna Welcome Card sarà possibile acquistare l’abbonamento ad un prezzo ridotto di 8€, mentre per i possessori di Card Cultura Under 26 a soli 5€.

I protagonisti

Ad inaugurare il Festival il 13 giugno Nada, che da anni con la sua voce unica e inimitabile è l’artista più originale e coraggiosa della scena musicale contemporanea italiana. Tra i tanti successi ricordiamo “Amore Disperato“, “Guardami negli occhi” e “Senza un perché“, quest’ultimo inserito nella serie di Paolo Sorrentino “The Young Pope”. Il 14 giugno, direttamente da Worcestershire in Inghilterra il gruppo And Also The Trees, rinomati per le loro performance live magnetiche e stile inconfondibile, accompagnati da mandolino e chitarra elettrica, testi evocativi e ritmi dark jazz. Il 20 giugno la Bandabardò, una delle live band che fa dei live delle vere e proprie feste straripanti d’affetto, in cui si crea un rapporto diretto con il pubblico. A marzo 2025 hanno pubblicato il nuovo album “Fandango“. I 99 Posse arrivano il 21 giugno, band con oltre trent’anni di carriera alle spalle che ha segnato la storia di un genere con album pluripremiati come “Curre Curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito”, oltre ai migliaia di concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia e non solo. Romina Falconi porta il suo Rottincuore Live – che prende il nome dall’ultimo album – sul palco del BOtanique il 25 giugno. Un concerto energico e intimo allo stesso tempo con la voce e il carisma di Romina accompagnata sul palco dai suoi “Disumani”, Nick Savinelli (chitarra e tastiere), Nello Savinelli (batteria) e Fil Colombari (basso). Il 26 giugno Roedelius, classe 1934, pioniere della musica elettronica: un esploratore, un gigante, alla cui ombra sono cresciuti molti nomi della musica elettronica contemporanea, dagli anni 70 a oggi, un titano che calpesta il genere e ne ridefinisce i confini.

Nada in concert at Arci Bellezza in Milano foto di Rossella Mele per www.rockon.it

Francesco Di Bella – uno degli artisti più autentici e innovativi della scena italiana, con oltre trent’anni di carriera alle spalle – salirà sul palco il 2 luglio.

Il 3 luglio, il duo brasiliano Anavitória formato dalle talentuose Ana Caetano e Vitória Falcão, tra i nomi più in voga della scena musicale contemporanea, rappresentano una nuova generazione di artisti in grado di scalare non solo le classifiche ma anche portare a casa premi, come il Latin Grammy Award. Il 9 luglio Il Muro del Canto, la band romana presenterà dal vivo il loro ultimo album di inediti “La Mejo Medicina“. Con oltre 14 anni di carriera, sei album all’attivo e più di 500 concerti in Italia e all’estero, Il Muro del Canto è una delle voci più autentiche e distintive della scena musicale italiana, capace di unire, con un’intensità espressiva senza pari, tradizione e innovazione.

Il 15 luglio, per l’unica data italiana, sarà il turno dei Leenlachi: nel 2019 irrompono nella scena coreana con una musica sorprendente, fresca, coinvolgente e perfetta per ballare. Hanno fatto incetta di premi – tra cui al Koren Music Awards – e hanno partecipato a festival internazionali come Roskilde, WOMAD e Pohoda. Una band unica che mescola influenze new wave, bassi potenti e vocalizzi, stanno rivoluzionando il panorama musicale con il loro sound audace e innovativo. Il 17 luglio Yīn Yīn, il loro terzo album, “Mount Matsu“, è un viaggio sonoro che trae ispirazione dalle onde del cosmo e dalla ricca cultura musicale giapponese, riflettendo un mix affascinante di influenze: esplora sonorità che mescolano la musica strumentale tradizionale Sōkyoku e un pizzico di citypop, il tutto con un tocco unico. Dopo il successo del tour nei club, il 18 luglio i Post Nebba sono pronti a riaccendere l’estate con un viaggio sonoro tra psichedelia distorta e disillusione generazionale. Pista Nera è il manifesto lucidissimo di una band che affonda lo sguardo nelle ombre del presente – senza paura, senza sconti.

Chiude la quattordicesima edizione del BOtanique, il 19 luglio, Shkodra Eletktronike, il duo albanese – che ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2025 – nato nel 2019 con l’idea di riportare alla contemporaneità brani e sonorità popolari della loro città natale.

Incluso nell’abbonamento del BOtanique, il 17 giugno sarà proiettato il film No Other Land, presentato e premiato nel 2024 da decine di festival di tutto il mondo: per mezzo decennio Basel Adra, un attivista palestinese, filma la distruzione della sua comunità di Masafer Yatta da parte dell’occupazione israeliana, mentre costruisce un’insolita alleanza con un giornalista israeliano che desidera unirsi alla sua lotta. Maggiori informazioni qui.

Il 28 giugno al BOtanique si celebrerà il Rivolta Pride di Bologna; tacco d’ordinanza, calze a rete e avvolte in una squisita panatura di paillettes, Brunella di Montalcino e Marina di Ravenna non potevano mancare! Nei Giardini di via Filippo Re, intorno alle 20 (a fine corteo) inizia la RIVOLTA POPPEN! Ingresso gratuito a donazione per il Pride.

Il 1 luglio torna Tempo di Speranza, la serata di solidarietà e sostegno alla resistenza del popolo curdo. L’evento si inserisce all’interno della Giornata mondiale d’azione per la libertà di Abdullah Öcalan. Sarà uno spazio di condivisione e di lotta, un gesto collettivo che intreccia musica, parola per sostenere la causa del popolo curdo e riaffermare il valore della solidarietà internazionale. Durante la serata ci sarà anche il live set di Paolo BaldiniDubFiles.

BOtanique

Dal 2019 BOtanique è un festival totalmente plastic free, la plastica non è diffusa in alcuna forma all’interno dei giardini: l’acqua sarà gratuita, bicchieri e stoviglie saranno in materiali derivati da carta o organici, niente cannucce.

L’area relax e la ristorazione, per quasi sei settimane, saranno il contorno e la cornice dei grandi eventi live e daranno la possibilità di passare il tempo ascoltando il proprio artista preferito o godendosi la fresca aria serale tra un drink e i sapori dello street food. Confermato anche quest’anno ZEM Vegan Bistrot – perfetto per vivere un’esperienza culinaria unica ed autentica – e per il primo anno sarà presente CROOSTA,basata sulla ricerca e l’utilizzo di materie prime di qualità, sane e genuine.

I giardini sono aperti dal martedì al sabato dalle ore 20.00

In esclusiva per gli abbonati:

ogni venerdì è possibile prenotare la visita gratuita all’Orto Botanico – eccezionalmente aperto di sera – dalle ore 19 alle 20;

ogni sabato, dalle 20 alle 21, i bambini dai 6 anni in su avranno l’opportunità di esplorare, mixare musica in modo interattivo, creativo e inclusivo guidati da un professionista del settore. Un’esperienza divertente e educativa per sviluppare l’ascolto, la creatività e la collaborazione, imparando le basi del DJing e scoprendo come la musica può diventare un linguaggio universale e uno spazio di condivisione, a cura di Matilde Benvenuti alias BLU.

(Le attività sono con prenotazione obbligatoria alla mail info@estragon.it)

BOtanique fa parte di Bologna Estate 2025, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna-Territorio Turistico Bologna-Modena.