LIVEUROPE Festival 2025: dal 27 novembre tre giorni di musica, formazione e networking a Milano e Parma

Santeria, in collaborazione con Liveurope e con il sostegno di importanti enti europei dedicati alla cultura contemporanea, presenta Liveurope Festival 2025, tre giorni di musica, formazione e networking dedicati alla nuova generazione di artisti europei. Dal 27 al 29 novembre, Milano e Parma ospiteranno workshop professionali, incontri industry e oltre 30 live showcase, offrendo una panoramica ampia e multiculturale sulla scena musicale emergente.
27 NOVEMBRE – SANTERIA TOSCANA 31 (MILANO)
Workshop
11:00–13:00 – The Crowdbuilder
Il tool europeo che aiuta le venue a costruire e ampliare il proprio pubblico
Concerti
ATELIER STAGE
19:30 • Orphia
20:30 • Carolina Miragaia
21:30 • Sara Baroni
22:15 • Mojo Myst
THEATRE STAGE
20:00 • Real Timpani
20:50 • Carbeau
21:45 • Tresca y Tigre
22:30 • Tarä
23:15 • Valentino Vivace
BAR STAGE
23:00 • Stunk
23:30 • Sleap-e
00:00 • Plastica
00:00 • Ceri Wax
28 NOVEMBRE – SANTERIA PALADINI 8 (MILANO)
TEATRINO
18:40 • Hana Fatur
19:15 • Agua Inoue
20:00 • Elena Piro
20:40 • Rea
MUSIC ROOM
18:15 • Curti
19:00 • Maniviola
19:30 • Agenda dei Buoni Propositi
19:30 • Gaia Rollo
20:15 • Stace
21:00 • Nico Arezzo
29 NOVEMBRE – SANTERIA PARMA / COLONNE 28 (PARMA)
Workshop & Industry
10:30 – Music export & mobility
12:00 – Speed Meeting venue ↔ artist
15:00 – Mental health for music venues
Concerti
BAR STAGE
20:00 – Apertura porte
20:30 – Caledune
21:00 – Hera Lind
21:30 – Andrea Zanoni b2b Simone Ronchini
|I NOMI DEL FESTIVAL dalla A alla Z
|Agenda dei Buoni Propositi (IT) – Elettronica sperimentale che fonde digital soundscape e sensibilità cantautorale.
Agua Inoue (NL) – Compositore strumentale noto per i suoi paesaggi sonori atmosferici.
Andrea Zanoni b2b Simone Ronchini (IT) – Due DJ che uniscono house, groove e contaminazioni elettroniche.
Caledune (IT) – Trio alt-rock parmigiano dal sound potente e introspettivo.
Carbeau (FR) – Producer parigino che trasforma radici multiculturali in elettronica elegante.
Carolina Miragaia (PT) – Pop elettronico dall’estetica onirica ed emotiva.
Ceri Wax (IT) – Producer iconico che ha ridefinito il suono del pop e dell’urban italiano.
Curti (IT) – Cantautore e produttore che unisce tradizione americana e modernità pop.
Elena Piro (IT) – Alt-pop personale e autoironico con radici calabresi e base bolognese.
Gaia Rollo (IT) – Voce pugliese dall’attitudine internazionale tra alt-pop ed elettronica.
Hana Fatur (SI) – Canzoni intime che trasformano emozioni quotidiane in poesia.
Hera Lind (IS) – Pop intenso e melodico dalla nuova scena islandese.
Maniviola (IT) – Cantautrice bolognese che intreccia acustico, elettronico e introspezione.
Mojo Myst (ES) – Producer e sound designer dal linguaggio elettronico identitario.
Nico Arezzo (IT) – Soul-pop moderno con groove caldo e scrittura intima.
Orphia (CH) – Pop elettronico e R&B autoprodotto dal timbro riconoscibile.
Plastica (IT) – Producer che spazia tra dance, R&B ed elettronica senza confini.
Real Timpani (IT) – Quartetto che unisce elettronica, jazz e ambient in un mix cinematografico.
Rea (IT) – Voce pop italiana dalla forte sensibilità melodica.
Sara Baroni (IT) – Giovane cantautrice milanese che fonde indie-pop e influenze globali.
Sleap-e (IT) – Trio lo-fi / punk che porta sul palco energia cruda e magnetica.
Stace (BE) – Neo-soul belga dal sound sensuale e introspettivo.
Stunk (IT) – Producer che unisce background classico e sperimentazione elettronica.
Tarä (IT/PS) – Arab’n’B che fonde R&B contemporaneo e influenze culturali mediorientali.
Tresca y Tigre (IT) – Progetto italo-colombiano tra rap, elettronica e urban pop.
Valentino Vivace (CH) – Italo-disco pop fresca, colorata e irresistibile.