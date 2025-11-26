LIVEUROPE Festival 2025: dal 27 novembre tre giorni di musica, formazione e networking a Milano e Parma

Agenda dei Buoni Propositi (IT) – Elettronica sperimentale che fonde digital soundscape e sensibilità cantautorale.

Agua Inoue (NL) – Compositore strumentale noto per i suoi paesaggi sonori atmosferici.

Andrea Zanoni b2b Simone Ronchini (IT) – Due DJ che uniscono house, groove e contaminazioni elettroniche.

Caledune (IT) – Trio alt-rock parmigiano dal sound potente e introspettivo.

Carbeau (FR) – Producer parigino che trasforma radici multiculturali in elettronica elegante.

Carolina Miragaia (PT) – Pop elettronico dall’estetica onirica ed emotiva.

Ceri Wax (IT) – Producer iconico che ha ridefinito il suono del pop e dell’urban italiano.

Curti (IT) – Cantautore e produttore che unisce tradizione americana e modernità pop.

Elena Piro (IT) – Alt-pop personale e autoironico con radici calabresi e base bolognese.

Gaia Rollo (IT) – Voce pugliese dall’attitudine internazionale tra alt-pop ed elettronica.

Hana Fatur (SI) – Canzoni intime che trasformano emozioni quotidiane in poesia.

Hera Lind (IS) – Pop intenso e melodico dalla nuova scena islandese.

Maniviola (IT) – Cantautrice bolognese che intreccia acustico, elettronico e introspezione.

Mojo Myst (ES) – Producer e sound designer dal linguaggio elettronico identitario.

Nico Arezzo (IT) – Soul-pop moderno con groove caldo e scrittura intima.

Orphia (CH) – Pop elettronico e R&B autoprodotto dal timbro riconoscibile.

Plastica (IT) – Producer che spazia tra dance, R&B ed elettronica senza confini.

Real Timpani (IT) – Quartetto che unisce elettronica, jazz e ambient in un mix cinematografico.

Rea (IT) – Voce pop italiana dalla forte sensibilità melodica.

Sara Baroni (IT) – Giovane cantautrice milanese che fonde indie-pop e influenze globali.

Sleap-e (IT) – Trio lo-fi / punk che porta sul palco energia cruda e magnetica.

Stace (BE) – Neo-soul belga dal sound sensuale e introspettivo.

Stunk (IT) – Producer che unisce background classico e sperimentazione elettronica.

Tarä (IT/PS) – Arab’n’B che fonde R&B contemporaneo e influenze culturali mediorientali.

Tresca y Tigre (IT) – Progetto italo-colombiano tra rap, elettronica e urban pop.

Valentino Vivace (CH) – Italo-disco pop fresca, colorata e irresistibile.