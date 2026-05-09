ROB: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Andrea Ripamonti
“LA MIA STORIA” è il primo singolo ufficiale di ROB dopo la vittoria a X-Factor 2025, e segna un cambio di passo netto. Si apre un nuovo capitolo artistico: più diretto, viscerale, senza filtri. Un brano con cui l’artista consolida la propria identità e racconta un’attitudine profondamente generazionale, capace di tenere insieme fragilità e forza, istinto e controllo, trasformando il vissuto personale in qualcosa di autentico e condivisibile.
Qui non c’è spazio per il vittimismo né per la nostalgia. C’è invece la lucidità di chi sceglie di restare in piedi anche quando sarebbe più facile lasciarsi andare. È un pezzo che non chiede permesso, non cerca approvazione e non prova a compiacere: colpisce dritto, dove fa più male.
È la storia di ROB.
E questa volta non ha intenzione di essere salvata.
Ma non è solo musica su CD, ma anche concerti dal vivo : ieri 8 maggio, alla Santeria Toscana 31, ROB ha portato sul palco il suo primo live ufficiale ( andato sold-out). Un concerto che segna un passaggio fondamentale nel suo percorso: il debutto sul palco dopo mesi di costruzione di un’identità artistica sempre più definita e riconoscibile.
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ROB: la scaletta del concerto di Milano
PRIMO ATTO
- INTRO
- COME SI FA
- CHAOS PERFETTO
- DRIVER’S LICENSE
- LA MIA STORIA
- FIORE DI LOTO
- LEI CON TE
- DECODE
- MONOGRANIA
SECONDO ATTO
- CENTO RAGAZZE
- ROMANTICA
- TOXIC
- UN’EMOZIONE DA POCO
- WHAT’S UP
- HAPPIER THEN EVER
TERZO ATTO
- ANGELO CADUTO
- I KISSED A GIRL
- MISERICORDIA (FEAT. NITRO)
- BRING ME TO LIFE
BIS
- TI SENTO
- STUPIDA
- CENTO RAGAZZE