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ROB: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

ROB in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

ROB in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano Maggio 2026
ROB in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

“LA MIA STORIA” è il primo singolo ufficiale di ROB dopo la vittoria a X-Factor 2025, e segna un cambio di passo netto. Si apre un nuovo capitolo artistico: più diretto, viscerale, senza filtri. Un brano con cui l’artista consolida la propria identità e racconta un’attitudine profondamente generazionale, capace di tenere insieme fragilità e forza, istinto e controllo, trasformando il vissuto personale in qualcosa di autentico e condivisibile.

Qui non c’è spazio per il vittimismo né per la nostalgia. C’è invece la lucidità di chi sceglie di restare in piedi anche quando sarebbe più facile lasciarsi andare. È un pezzo che non chiede permesso, non cerca approvazione e non prova a compiacere: colpisce dritto, dove fa più male.

È la storia di ROB.
E questa volta non ha intenzione di essere salvata.

Ma non è solo musica su CD, ma anche concerti dal vivo : ieri 8 maggio, alla Santeria Toscana 31, ROB ha portato sul palco il suo primo live ufficiale ( andato sold-out). Un concerto che segna un passaggio fondamentale nel suo percorso: il debutto sul palco dopo mesi di costruzione di un’identità artistica sempre più definita e riconoscibile.

Clicca qui per vedere le foto di ROB a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

ROB

ROB: la scaletta del concerto di Milano

PRIMO ATTO

  1. INTRO
  2. COME SI FA
  3. CHAOS PERFETTO
  4. DRIVER’S LICENSE
  5. LA MIA STORIA
  6. FIORE DI LOTO
  7. LEI CON TE
  8. DECODE
  9. MONOGRANIA

SECONDO ATTO

  1. CENTO RAGAZZE
  2. ROMANTICA
  3. TOXIC
  4. UN’EMOZIONE DA POCO
  5. WHAT’S UP
  6. HAPPIER THEN EVER

TERZO ATTO

  1. ANGELO CADUTO
  2. I KISSED A GIRL
  3. MISERICORDIA (FEAT. NITRO)
  4. BRING ME TO LIFE

BIS

  1. TI SENTO
  2. STUPIDA
  3. CENTO RAGAZZE
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