Concerti

DROPKICK MURPHYS: in concerto ad Azzano Decimo (PN) e Bellaria Igea-Marina (RN) con Therapy? e Hot Water Music

I campioni del celtic punk di Boston torneranno in Italia nel 2026 per due grandi date estive alla Fiera Della Musica di Azzano Decimo (PN) il 28 luglio e al Beky Bay di Bellaria Igea-Marina (RN) il 12 agosto, dove saranno affiancati da Therapy? e Hot Water Music.

Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/yqD3PG

Con le loro caratteristiche fisarmoniche, cornamuse e riff di chitarra, i Dropkick Murphys regalano sempre show unici: i loro concerti sanno far ballare, commuovere e cantare a squarciagola migliaia di persone con tutta l’allegria e la potenza della loro musica. 

Dal 1996 la band fa musica perfetta per essere urlata all’ultimo giro di birra in un pub, in palazzetti gremiti e in uno stadio durante gli ultimi minuti di una rimonta leggendaria.  La loro discografia include quattro album consecutivi entrati direttamente nella Top 10 di Billboard (“Turn Up That Dial”, “11 Short Stories Of Pain & Glory”, “Signed and Sealed in Blood”, “Going Out In Style”), insieme all’album certificato oro “The Warrior’s Code” del 2005, che contiene il singolo doppio platino “I’m Shipping Up To Boston”. 

La musica dei Dropkick Murphys ha generato mezzo miliardo di streaming mentre dagli anni ’90 ad oggi la band ha venduto silenziosamente oltre 8 milioni di dischi in tutto il mondo e ha registrato numerosi sold out in più continenti. I Dropkick Murphys sono tornati nel 2022 con il loro primo progetto completamente acusticoThis Machine Still Kills Fascists, e l’anno successivo con Okemah Rising, due album che danno vita musicale a testi per lo più inediti del leggendario Woody Guthrie, curati per la band dalla figlia di Woody, Nora Guthrie.

In un Alcatraz tutto esaurito a Milano lo scorso ottobre, i Dropkick Murphys hanno presentato al pubblico italiano il nuovo album For The People (2025), che coglie appieno il momento storico: un’espressione di umanità in un’epoca di incessante disumanizzazione, una promessa di speranza nell’era della paura, una dichiarazione di solidarietà in tempi di divisione.

Chiunque abbia partecipato a uno show dei Dropkick Murphys, pogato a ritmo di “Rose Tattoo” o cantato a squarciagola i cori di “I’m Shipping Up To Boston è diventato parte della loro famiglia allargata che ha conquistato tutto il mondo.

DROPKICK MURPHYS

Martedì 28 luglio 2026
Fiera della Musica – Azzano Decimo (PN)

Mercoledì 12 agosto 2026
con Therapy? e Hot Water Music
Beky Bay – Bellaria Igea-Marina (RN)

Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/yqD3PG

