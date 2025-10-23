Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

DROPKICK MURPHYS: il vero autunno con il più bel celtic punk d’oltreoceano

L’Alcatraz di Milano ospita per la sesta volta i Dropkick Murphys, con la venue gremita di persone da tutta Europa: la promozione di “For the People”, una necessaria boccata d’aria che solo il punk riesce a dare in questo marasma di ipocrisia e disinformazione.

Published

Dropkick Murphys in concerto all'Alcatraz di Milano Ottobre 2025
Dropkick Murphys in concerto all'Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Articolo di Philip Grasselli | Foto di Katarina Dzolic

Quando l’autunno arriva, con le giornate che si accorciano e le sere sempre più fresche, i Dropkick Murphys creano l’atmosfera perfetta per accompagnarci verso tutto questo: un mercoledì di metà ottobre, in cui via Valtellina sembra più un luogo dove tradizione e folklore si riversa già sui marciapiedi. Ritornano, a un anno dal memorabile concerto al Carroponte, più carichi che mai.

Difatti è assolutamente distinguibile lo stile dei fan: alcuni con abiti tradizionali scozzesi o irlandesi, altri con maglie di altre band rock, hard rock o sempre nell’ambito del celtic punk (primi fra tutti, i capostipiti: i The Pogues), altri ancora vestiti così leggeri perché non vedono l’ora di lanciarsi nei numerosi e infiniti moshpit della serata.

Prima di loro, due opening act di spessore: Haywire e Frank Turner, che hanno scaldato la sala in perfetto equilibrio tra rabbia punk e intensità cantautorale.

Haywire 617 e Frank Turner: due modi diversi di accendere la miccia

Haywire in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Gli Haywire 617 hanno aperto le danze, anzi, i poghi, con un set diretto e aggressivo, a metà tra hardcore e punk rock, riportando per un attimo l’Alcatraz agli anni delle jam underground e dei club fumosi. Brevi, taglienti, rumorosi quanto basta: il pubblico, ancora in fase di riscaldamento, ha iniziato a muoversi e a urlare già sui primi ritornelli: sono freschi di EP, uscito ad aprile, “Shirts vs. Skins” in collaborazione con i No Guard.

Frank Turner and the Sleeping Souls in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Poi è stato il turno del britannico Frank Turner, che ormai gioca in casa con i fan italiani, visto che lo scorso anno, sempre all’Alcatraz, suonò da headliner. Con il suo mix di folk punk e storytelling, Turner ha tenuto il palco con il carisma di un veterano. “Recovery”, “The Next Storm” e “I Still Believe” sono stati cantati all’unisono da centinaia di voci, in un crescendo di empatia e sudore. Turner ha ricordato il suo legame con i Dropkick Murphys — old friends, come li ha definiti in diversi contesti, sia durante il live, sia sui social.

Dropkick Murphys: il grande ritorno dei pirati di Boston

Scoccano le 21:55 e si spengono le luci nella sala dell’Alcatraz praticament gremito: Ken Casey e soci fanno il loro ingresso con il quasi solo strumentale “The Lonesome Boatman”, subito dopo, attaccato, “Workers Song” e da lì in poi è un’ora e mezza di battaglie folk-punk senza tregua.

Dropkick Murphys in concerto all'Alcatraz di Milano (2025)
Dropkick Murphys in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Una scaletta da bolgia assicurata

La setlist promuove l’ultimo freschissimo disco, “For the People”, uscito il 4 luglio scorso, alterna classici immortali da “Signed and Sealed in Blood” o “The Warrior’s Code” a nuove scariche di adrenalina.

Quando Ken Casey e soci entrano in scena, l’impatto è immediato. “Worker’s Song” è la prima bordata, un grido di appartenenza che trasforma subito l’Alcatraz in una bolgia: centinaia di voci si fondono in un unico coro, “This one’s for the workers who toil night and day…”.

Ken Casey dei Dropkick Murphys in concerto all'Alcatraz di Milano (2025)
Dropkick Murphys in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Segue “Middle Finger”, e qui l’energia diventa pura liberazione: i fan saltano, spingono, si abbracciano. È il classico spirito da veri Murphys: arrabbiato ma allegro, politico ma umano.

La grande forza del racconto popolare

Uno dei tratti più affascinanti del concerto è la capacità dei Dropkick Murphys di conciliare sentimenti diametralmente opposti in questo calderone tra la band e il pubblico a suon di crowd surfing di persone nelle prime file.

“Johnny, I Hardly Knew Ya” e “Fiending for the Lies” mostrano il volto più narrativo del gruppo, dove il folk irlandese diventa strumento di memoria collettiva, ma anche di monito alla grande disinformazione che pervade la società odierna.

Don’t be fooled by the distraction, it’s all been manufactured

Fact is fiction, we’re all so full of wisdom

We’re drowning in a wave of misinformation

Designed to divide, man, we gotta pay attention

Hard times, headlines

Send in the storms, what happened to the norms?

They got blinders on our eyes, they’re distorting our minds

No one seems to recognize we’re living in a world of lies, lies, lies

Dropkick Murphys – Fiending for the Lies (2025)
Dropkick Murphys in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Tra le visual che colpiscono di più, sicuramente, il collage dei video contro le politiche anti-immigrazione di Donald Trump, specie con gli arresti della ICE e le deportazioni fuori dagli Stati Uniti, oltre che gli spezzoni di telegiornali filo-repubblicani.

In “Longshot” e “Citizen C.I.A.” torna invece il lato più abrasivo, con riff taglienti e un pubblico che risponde in coro a ogni ritornello. Poi arriva “School Days Over”, omaggio a Ewan MacColl, che scorre come una dedica alle generazioni di operai e marinai, oltre che cover della terza traccia di “Revolution” dei The Dubliners.

I Dropkick Murphys non dimenticano mai le proprie radici, e infatti piazzano tre grandi classici dal repertorio tradizionale: “Finnegan’s Wake”,The Green Fields of France” e la conclusiva “The Big Man”, che chiude il set in un misto di malinconia e orgoglio.

Dropkick Murphys in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Il gran finale

In a rose tattoo
Signed and sealed in blood I would die for you

Dropkick Murphys – Rose Tattoo (2013)

Rose Tattoo” è pura emozione: la canzone, dedicata ai legami familiari e alla memoria, viene cantata da tutti come una preghiera laica. “Going Out in Style” alza ancora i toni, con cornamuse e chitarre in piena corsa. E poi, ovviamente, “I’m Shipping Up to Boston”: il pezzo che ha reso immortali i Dropkick Murphys anche grazie al film – vincitore di quattro Premi Oscar – “The Departed” di Martin Scorsese. Il pubblico esplode e i bicchieri colmi di birra volano in aria.

La chiusura, come già anticipato in precedenza, con “The Big Man” è un momento sospeso tra festa e commozione: Casey ringrazia di nuovo Milano, promettendo di tornare presto.

Dropkick Murphys in concerto all'Alcatraz di Milano (2025)
Dropkick Murphys in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Un concerto per chi non si arrende

Dopo più di un’ora e mezza di musica, è chiaro che i Dropkick Murphys non abbiano perso un grammo della loro forza. In un’epoca in cui il punk sembra sempre più rarefatto, essi restano coerenti e vivi, capaci di parlare al cuore e al sudore del pubblico.

All’Alcatraz non c’erano superstar né artifizi: solo una band che da trent’anni suona per e con la propria gente, senza distinzione alcuna. For the People, per l’appunto.

Clicca qui per vedere le foto dei Dropkick Murphys all’Alcatraz di Milano (o scorri la gallery qui sotto).

Dropkick Murphys

DROPKICK MURPHYS – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

The Lonesone Boatman
Worker’s Song
Middle Finger
The Boys Are Back
Johnny, I Hardly Knew Ya
Fiending for the Lies
Longshot
Citizen C.I.A.
School Days Over
Finnegan’s Wake
Good Rats
Chesterfields & Aftershave
Boys on the Docks
Skinhead on the MBTA
The Green Fields of France
Bury the Bones
Out of Our Heads
Who’ll Stand With Us?
The State of Massachusetts
Walk Away
Rose Tattoo
Going Out in Style
I’m Shipping Up to Boston
The Big Man

In this article:, ,
Written By

Se non parlo di musica, parlo di sport. Se non parlo di sport, parlo di ingegneria. Se non parlo di ingegneria, parlo di meme. Se non parlo di meme è perché dormo.

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti

PENDULUM a Milano: riprendersi da dove si era lasciati

Foto e articolo a cura di Davide Merli I fan della Drum and Bass più aggressiva e del Rock Elettronico attendevano da tempo di...

3 giorni ago
Vinicio Capossela concerto al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi Milano del 19 ottobre 2025 Vinicio Capossela concerto al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi Milano del 19 ottobre 2025

Reportage Live

VINICIO CAPOSSELA: le foto del concerto al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano

Vinicio Capossela in concerto al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano a Ottobre 2025, le foto del live.

3 giorni ago

Reportage Live

THE DARKNESS + Dea Matrona: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Un ritorno in grande stile: i The Darkness trasformano l’Alcatraz in una festa glam-rock.

6 giorni ago
Artie 5ive in concerto al Fabrique di Milano Artie 5ive in concerto al Fabrique di Milano

Reportage Live

ARTIE 5IVE: Le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Artie 5ive porta il suo tour “La BELLAVITA” al Fabrique di Milano per tre date sold out

16/10/2025