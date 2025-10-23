DROPKICK MURPHYS: il vero autunno con il più bel celtic punk d’oltreoceano

Articolo di Philip Grasselli | Foto di Katarina Dzolic

Quando l’autunno arriva, con le giornate che si accorciano e le sere sempre più fresche, i Dropkick Murphys creano l’atmosfera perfetta per accompagnarci verso tutto questo: un mercoledì di metà ottobre, in cui via Valtellina sembra più un luogo dove tradizione e folklore si riversa già sui marciapiedi. Ritornano, a un anno dal memorabile concerto al Carroponte, più carichi che mai.

Difatti è assolutamente distinguibile lo stile dei fan: alcuni con abiti tradizionali scozzesi o irlandesi, altri con maglie di altre band rock, hard rock o sempre nell’ambito del celtic punk (primi fra tutti, i capostipiti: i The Pogues), altri ancora vestiti così leggeri perché non vedono l’ora di lanciarsi nei numerosi e infiniti moshpit della serata.

Prima di loro, due opening act di spessore: Haywire e Frank Turner, che hanno scaldato la sala in perfetto equilibrio tra rabbia punk e intensità cantautorale.

Haywire 617 e Frank Turner: due modi diversi di accendere la miccia

Haywire in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Gli Haywire 617 hanno aperto le danze, anzi, i poghi, con un set diretto e aggressivo, a metà tra hardcore e punk rock, riportando per un attimo l’Alcatraz agli anni delle jam underground e dei club fumosi. Brevi, taglienti, rumorosi quanto basta: il pubblico, ancora in fase di riscaldamento, ha iniziato a muoversi e a urlare già sui primi ritornelli: sono freschi di EP, uscito ad aprile, “Shirts vs. Skins” in collaborazione con i No Guard.

Frank Turner and the Sleeping Souls in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Poi è stato il turno del britannico Frank Turner, che ormai gioca in casa con i fan italiani, visto che lo scorso anno, sempre all’Alcatraz, suonò da headliner. Con il suo mix di folk punk e storytelling, Turner ha tenuto il palco con il carisma di un veterano. “Recovery”, “The Next Storm” e “I Still Believe” sono stati cantati all’unisono da centinaia di voci, in un crescendo di empatia e sudore. Turner ha ricordato il suo legame con i Dropkick Murphys — old friends, come li ha definiti in diversi contesti, sia durante il live, sia sui social.

Dropkick Murphys: il grande ritorno dei pirati di Boston

Scoccano le 21:55 e si spengono le luci nella sala dell’Alcatraz praticament gremito: Ken Casey e soci fanno il loro ingresso con il quasi solo strumentale “The Lonesome Boatman”, subito dopo, attaccato, “Workers Song” e da lì in poi è un’ora e mezza di battaglie folk-punk senza tregua.

Dropkick Murphys in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Una scaletta da bolgia assicurata

La setlist promuove l’ultimo freschissimo disco, “For the People”, uscito il 4 luglio scorso, alterna classici immortali da “Signed and Sealed in Blood” o “The Warrior’s Code” a nuove scariche di adrenalina.

Quando Ken Casey e soci entrano in scena, l’impatto è immediato. “Worker’s Song” è la prima bordata, un grido di appartenenza che trasforma subito l’Alcatraz in una bolgia: centinaia di voci si fondono in un unico coro, “This one’s for the workers who toil night and day…”.

Dropkick Murphys in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Segue “Middle Finger”, e qui l’energia diventa pura liberazione: i fan saltano, spingono, si abbracciano. È il classico spirito da veri Murphys: arrabbiato ma allegro, politico ma umano.

La grande forza del racconto popolare

Uno dei tratti più affascinanti del concerto è la capacità dei Dropkick Murphys di conciliare sentimenti diametralmente opposti in questo calderone tra la band e il pubblico a suon di crowd surfing di persone nelle prime file.

“Johnny, I Hardly Knew Ya” e “Fiending for the Lies” mostrano il volto più narrativo del gruppo, dove il folk irlandese diventa strumento di memoria collettiva, ma anche di monito alla grande disinformazione che pervade la società odierna.

Don’t be fooled by the distraction, it’s all been manufactured Fact is fiction, we’re all so full of wisdom We’re drowning in a wave of misinformation Designed to divide, man, we gotta pay attention Hard times, headlines Send in the storms, what happened to the norms? They got blinders on our eyes, they’re distorting our minds No one seems to recognize we’re living in a world of lies, lies, lies Dropkick Murphys – Fiending for the Lies (2025)

Dropkick Murphys in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Tra le visual che colpiscono di più, sicuramente, il collage dei video contro le politiche anti-immigrazione di Donald Trump, specie con gli arresti della ICE e le deportazioni fuori dagli Stati Uniti, oltre che gli spezzoni di telegiornali filo-repubblicani.

In “Longshot” e “Citizen C.I.A.” torna invece il lato più abrasivo, con riff taglienti e un pubblico che risponde in coro a ogni ritornello. Poi arriva “School Days Over”, omaggio a Ewan MacColl, che scorre come una dedica alle generazioni di operai e marinai, oltre che cover della terza traccia di “Revolution” dei The Dubliners.

I Dropkick Murphys non dimenticano mai le proprie radici, e infatti piazzano tre grandi classici dal repertorio tradizionale: “Finnegan’s Wake”, “The Green Fields of France” e la conclusiva “The Big Man”, che chiude il set in un misto di malinconia e orgoglio.

Dropkick Murphys in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Il gran finale

In a rose tattoo

Signed and sealed in blood I would die for you Dropkick Murphys – Rose Tattoo (2013)

“Rose Tattoo” è pura emozione: la canzone, dedicata ai legami familiari e alla memoria, viene cantata da tutti come una preghiera laica. “Going Out in Style” alza ancora i toni, con cornamuse e chitarre in piena corsa. E poi, ovviamente, “I’m Shipping Up to Boston”: il pezzo che ha reso immortali i Dropkick Murphys anche grazie al film – vincitore di quattro Premi Oscar – “The Departed” di Martin Scorsese. Il pubblico esplode e i bicchieri colmi di birra volano in aria.

La chiusura, come già anticipato in precedenza, con “The Big Man” è un momento sospeso tra festa e commozione: Casey ringrazia di nuovo Milano, promettendo di tornare presto.

Dropkick Murphys in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Un concerto per chi non si arrende

Dopo più di un’ora e mezza di musica, è chiaro che i Dropkick Murphys non abbiano perso un grammo della loro forza. In un’epoca in cui il punk sembra sempre più rarefatto, essi restano coerenti e vivi, capaci di parlare al cuore e al sudore del pubblico.

All’Alcatraz non c’erano superstar né artifizi: solo una band che da trent’anni suona per e con la propria gente, senza distinzione alcuna. For the People, per l’appunto.

DROPKICK MURPHYS – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

The Lonesone Boatman

Worker’s Song

Middle Finger

The Boys Are Back

Johnny, I Hardly Knew Ya

Fiending for the Lies

Longshot

Citizen C.I.A.

School Days Over

Finnegan’s Wake

Good Rats

Chesterfields & Aftershave

Boys on the Docks

Skinhead on the MBTA

The Green Fields of France

Bury the Bones

Out of Our Heads

Who’ll Stand With Us?

The State of Massachusetts

Walk Away

Rose Tattoo

Going Out in Style

I’m Shipping Up to Boston

The Big Man