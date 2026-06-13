DOV’È LIANA: il trio francese annuncia il tour in Italia ed in Europa

Dopo i concerti al Mi Ami Festival e allo Spring Attitude, i Dov’è Liana annunciano nuove date a partire da settembre in Italia e in Europa. Una nuova occasione per immergersi nell’universo sonoro e visivo di una delle realtà più originali e travolgenti della scena europea contemporanea.
L’estate li vedrà ancora impegnati in Italia per alcuni appuntamenti speciali: il prossimo concerto sarà il 20 giugno a Bologna, Oltre Festival; seguirà il 19 luglio la partecipazione – come opening act – all’unica data italiana di KATY PERRY (Lucca Summer Festival). Il 7 agosto, invece, li vedremo a Olbia come guest della tappa sarda del Jova Summer Party di Jovanotti.
Il gruppo porterà nei club italiani ed europei uno spettacolo che è molto più di un semplice live: una celebrazione collettiva fatta di musica, libertà, energia e connessione, dove il pubblico diventa parte integrante della festa.
I Dov’è Liana hanno inaugurato il 2025 con l’ingresso nel roster di Carosello Records, aprendo una nuova fase artistica anticipata dalla pubblicazione del rework di “(Siamo tutti) animali notturni” insieme a Malika Ayane, uscito in uno speciale 45 giri in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Ad aprile è arrivato il singolo “Cip Cip”, seguito da “Cookie’s Party”, pubblicato in concomitanza con il ritorno al MI AMI Festival e perfetta sintesi dell’immaginario musicale e creativo del trio.
DOV’È LIANA – ITALIAN TOUR
20.06 BOLOGNA OLTRE FESTIVAL
19.07 LUCCA LUCCA SUMMER FESTIVAL (OPENING ACT × KATY PERRY)
07.08 OLBIA OLBIA ARENA (GUEST X JOVA SUMMER PARTY)
05.09 MILANO CASTELLO SFORZESCO
09.10 PADOVA HALL
10.10 FIRENZE CDP GRASSINA
11.10 LECCE OFFICINE CANTELMO
16.10 NAPOLI DUEL CLUB
17.10 MOLFETTA (BARI) EREMO CLUB
13.11 TORINO HIROSHIMA MON AMOUR
14.11 PALERMO SPAZIO ZERO
DOV’È LIANA – EUROPEAN TOUR
16/18.09 HAMBURG (DE) REEPERBAHN FESTIVAL
19.09 BERLIN (DE) GRETCHEN CLUB
20.09 LONDON (UK) OSLO HACKNEY
01.10 AMSTERDAM (NL) Q-FACTORY
02.10 BRUXELLES (BE) PILAR
22.10 PARIS (FR) LA MAROQUINERIE
28.10 BARCELONA (ES) LA NAU
29.10 MADRID (ES) SALA UNI
01.11 LISBON (PT) CASA CAPITÃO
06.11 ISTANBUL (TR) ZORLU PSM