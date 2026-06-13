DOV’È LIANA: il trio francese annuncia il tour in Italia ed in Europa

Dopo i concerti al Mi Ami Festival e allo Spring Attitude, i Dov’è Liana annunciano nuove date a partire da settembre in Italia e in Europa. Una nuova occasione per immergersi nell’universo sonoro e visivo di una delle realtà più originali e travolgenti della scena europea contemporanea.

L’estate li vedrà ancora impegnati in Italia per alcuni appuntamenti speciali: il prossimo concerto sarà il 20 giugno a Bologna, Oltre Festival; seguirà il 19 luglio la partecipazione – come opening act – all’unica data italiana di KATY PERRY (Lucca Summer Festival). Il 7 agosto, invece, li vedremo a Olbia come guest della tappa sarda del Jova Summer Party di Jovanotti.

Il gruppo porterà nei club italiani ed europei uno spettacolo che è molto più di un semplice live: una celebrazione collettiva fatta di musica, libertà, energia e connessione, dove il pubblico diventa parte integrante della festa.

I Dov’è Liana hanno inaugurato il 2025 con l’ingresso nel roster di Carosello Records, aprendo una nuova fase artistica anticipata dalla pubblicazione del rework di “(Siamo tutti) animali notturni” insieme a Malika Ayane, uscito in uno speciale 45 giri in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Ad aprile è arrivato il singolo “Cip Cip”, seguito da “Cookie’s Party”, pubblicato in concomitanza con il ritorno al MI AMI Festival e perfetta sintesi dell’immaginario musicale e creativo del trio.

DOV’È LIANA – ITALIAN TOUR

20.06 BOLOGNA OLTRE FESTIVAL

19.07 LUCCA LUCCA SUMMER FESTIVAL (OPENING ACT × KATY PERRY)

07.08 OLBIA OLBIA ARENA (GUEST X JOVA SUMMER PARTY)

05.09 MILANO CASTELLO SFORZESCO

09.10 PADOVA HALL

10.10 FIRENZE CDP GRASSINA

11.10 LECCE OFFICINE CANTELMO

16.10 NAPOLI DUEL CLUB

17.10 MOLFETTA (BARI) EREMO CLUB

13.11 TORINO HIROSHIMA MON AMOUR

14.11 PALERMO SPAZIO ZERO

DOV’È LIANA – EUROPEAN TOUR

16/18.09 HAMBURG (DE) REEPERBAHN FESTIVAL

19.09 BERLIN (DE) GRETCHEN CLUB

20.09 LONDON (UK) OSLO HACKNEY

01.10 AMSTERDAM (NL) Q-FACTORY

02.10 BRUXELLES (BE) PILAR

22.10 PARIS (FR) LA MAROQUINERIE

28.10 BARCELONA (ES) LA NAU

29.10 MADRID (ES) SALA UNI

01.11 LISBON (PT) CASA CAPITÃO

06.11 ISTANBUL (TR) ZORLU PSM