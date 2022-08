Diventano 5 i concerti dei COLDPLAY: a giugno 2023 tre date a Milano e due a Napoli

A grande richiesta i Coldplay annunciano due nuove date italiane del Music Of The Spheres World Tour che li vedrà nell’estate 2023 ritornare sui palchi dei maggiori stadi in Europa e nel Regno Unito.

Dopo l’annuncio delle date italiane, il 21 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli e il 25 e 26 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano, si aggiungono nuove date in entrambe le città: raddoppia, infatti, lo spettacolo di Napoli il 22 giugno 2023 nella stessa venue e triplica anche Milano con la terza data a San Siro il 28 giugno 2023.

21 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

22 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

25 giugno · Milano, Stadio San Siro

26 giugno · Milano, Stadio San Siro

28 giugno · Milano, Stadio San Siro



Biglietti in vendita:

– su Ticketone a questo link > https://bit.ly/coldplay23

– su Ticketmaster a questo link > https://ticketmasteritalia.46uy.net/coldplay23

A sei anni di distanza dall’ultima volta in Italia con gli indimenticabili concerti del 3 e 4 luglio 2017 a San Siro, la band britannica capitanata di Chris Martin tornerà quindi nel nostro Paese per una performance che si preannuncia incredibile dopo il tutto esaurito delle sei serate trionfali al Wembley Stadium di Londra. Da quando il tour da record della band è iniziato in Costa Rica nel marzo 2022, sono stati venduti più di quattro milioni di biglietti per gli show in America Latina, Nord America ed Europa con recensioni entusiastiche sia da parte dei numerosi fan che della critica.

Il tour è stato anche acclamato per la sua serie rivoluzionaria di iniziative di sostenibilità che includono uno spettacolo alimentato al 100% da energia rinnovabile in quasi tutte le località; il primo sistema di batterie da viaggio al mondo (composto da 40 batterie per auto elettriche BMW); power bike e piste da ballo cinetiche che consentono ai fan di aiutare ad alimentare lo spettacolo; pannelli solari e turbine eoliche in ogni sede; un impegno a ridurre del 50% le emissioni dei tour; incentivi per incoraggiare i fan a viaggiare con il trasporto verde; e un albero piantato per ogni biglietto venduto.

