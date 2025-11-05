Connect with us

Concerti

DEEP PURPLE a Luglio 2026 in concerto a Este (Padova) e Pisa

Published

I leggendari DEEP PURPLE annunciano oggi le date del loro prossimo tour estivo.

Tra queste spiccano due concerti in Italia, Paese da sempre amato dalla rock band inglese.

Il gruppo guidato dall’inconfondibile voce di Ian Gillan si esibirà il 16 luglio 2026 a Pisa in Piazza dei Cavalieri nell’ambito di Pisa Summer Knights, e il 17 luglio 2026 al Castello Carrarese di Este (Padova).

DEEP PURPLE

16 luglio 2026 – Pisa, Piazza dei Cavalieri – Pisa Summer Knights
17 luglio 2026 – Este (PD), Castello Carrarese

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4nYNSgV

I biglietti saranno in vendita dalle ore 12:00 del 6 novembre.

