C.S.I. Consorzio Suonatori Indipendenti: la reunion è ufficiale, ecco le date del tour

La notizia era nell’aria, ma vederla finalmente atterrare fa un bellissimo effetto.
A venticinque anni da Montesole tornano i C.S.I. (Consorzio Suonatori Indipendenti) con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali.
Sei concerti per l’attesissimo ritorno sul palco del Consorzio Suonatori Indipendenti, alcuni dei quali in luoghi simbolo della loro e della nostra storia.
Sei concerti per non dimenticare che siamo tutti “in viaggio”.
C.S.I – In viaggio
28 agosto / Marzabotto (BO) – Montesole – Festival Lupo
31 agosto / Villafranca (VR) – Castello Scaligero
2 settembre / Fasano (BR) – Parco Archeologico di Egnazia – Locus Festival
4 settembre / Spello (PG) – Villa Fidelia
8 settembre / Alba (CN) – Piazza Medford – Festival resistente
12 settembre / Catania – Villa Bellini – Sotto il vulcano fest
Le prevendite saranno disponibili a partire da domani, 23 gennaio, alle ore 11:00 a questo link > https://tidd.ly/45nJ1ze