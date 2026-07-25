C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti: esce il 28 agosto “In Viaggio 1994/1998”

I C.S.I. Consorzio Suonatori Indipendenti tornano a percorrere le strade d’Italia con una raccolta speciale che celebra uno dei capitoli più intensi della loro storia: In Viaggio 1994/1998, pubblicata in concomitanza con la partenza dell’attesissimo tour di reunion.

La raccolta, disponibile in formato digitale e fisico, riunisce alcuni dei brani più significativi della band e che hanno trovato posto in album che hanno fatto la storia della musica alternativa italiana come Ko de mondo (1994), Linea Gotica (1996) e Tabula Rasa Elettrificata (1997).

In Viaggio 1994/1998 non è solo una selezione di brani, ma un vero e proprio documento sonoro di un’epoca di passaggio in cui i C.S.I. hanno traghettato la propria ricerca musicale e poetica attraverso un’Italia in trasformazione, tra inquietudine sociale, ricerca identitaria e sperimentazione sonora.

Il titolo della raccolta riprende uno dei brani più rappresentativi del periodo, “In Viaggio”, e sintetizza la condizione esistenziale che ha animato l’intero progetto C.S.I.: un attraversamento continuo, fisico e interiore, fatto di concerti, passaggi di frontiera e musica che non ha mai smesso di interrogare il presente.

La pubblicazione coincide con il tour di reunion, che riporterà i C.S.I. dal vivo in tutta Italia in una serie di attesi appuntamenti.

Un viaggio che celebra una delle esperienze più significative della musica italiana, capace di richiamare i fan di sempre e di parlare con la stessa forza alle nuove generazioni. Sul palco, la formazione originale si ritrova per rileggere dal vivo il proprio repertorio, restituendone intatta la potenza emotiva e la sorprendente attualità.

In Viaggio 1994/1998 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, in tutti punti vendita specializzati e online a partire dal 28 agosto. Il tour, prodotto e organizzato da OTR live, prenderà il via lo stesso giorno da Marzabotto (BO) per due date il 28 e il 29 agosto e toccherà in tutto sei città italiane.

Questi gli appuntamenti:

28 e 29 agosto: Marzabotto (BO) – Parco Storico di Montesole

31 agosto: Villafranca (VR) – Castello Scaligero

2 settembre: Fasano (BR) – Parco Archeologico di Egnazia

4 settembre: Spello (PG) – Villa Fidelia

8 settembre: Alba (CN) – Piazza Medford

12 settembre: Catania – Villa Bellini