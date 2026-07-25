Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Dischi

C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti: esce il 28 agosto “In Viaggio 1994/1998”

Published

I C.S.I. Consorzio Suonatori Indipendenti tornano a percorrere le strade d’Italia con una raccolta speciale che celebra uno dei capitoli più intensi della loro storia: In Viaggio 1994/1998, pubblicata in concomitanza con la partenza dell’attesissimo tour di reunion.

La raccolta, disponibile in formato digitale e fisico, riunisce alcuni dei brani più significativi della band e che hanno trovato posto in album che hanno fatto la storia della musica alternativa italiana come Ko de mondo (1994), Linea Gotica (1996) e Tabula Rasa Elettrificata (1997).

In Viaggio 1994/1998 non è solo una selezione di brani, ma un vero e proprio documento sonoro di un’epoca di passaggio in cui i C.S.I. hanno traghettato la propria ricerca musicale e poetica attraverso un’Italia in trasformazione, tra inquietudine sociale, ricerca identitaria e sperimentazione sonora.

Il titolo della raccolta riprende uno dei brani più rappresentativi del periodo, “In Viaggio”, e sintetizza la condizione esistenziale che ha animato l’intero progetto C.S.I.: un attraversamento continuo, fisico e interiore, fatto di concerti, passaggi di frontiera e musica che non ha mai smesso di interrogare il presente.

La pubblicazione coincide con il tour di reunion, che riporterà i C.S.I. dal vivo in tutta Italia in una serie di attesi appuntamenti. 

Un viaggio che celebra una delle esperienze più significative della musica italiana, capace di richiamare i fan di sempre e di parlare con la stessa forza alle nuove generazioni. Sul palco, la formazione originale si ritrova per rileggere dal vivo il proprio repertorio, restituendone intatta la potenza emotiva e la sorprendente attualità.

In Viaggio 1994/1998 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, in tutti punti vendita specializzati e online a partire dal 28 agosto. Il tour, prodotto e organizzato da OTR live, prenderà il via lo stesso giorno da Marzabotto (BO) per due date il 28 e il 29 agosto e toccherà in tutto sei città italiane.

Questi gli appuntamenti:

28 e 29 agosto: Marzabotto (BO) – Parco Storico di Montesole

31 agosto: Villafranca (VR) – Castello Scaligero

2 settembre: Fasano (BR) – Parco Archeologico di Egnazia

4 settembre: Spello (PG) – Villa Fidelia

8 settembre: Alba (CN) – Piazza Medford

12 settembre: Catania – Villa Bellini

In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Social Network

instagram logo
facebook logo
twitter logo
flickr logo
youtube logo

Festival


Curtarock 2026

Instagram

KINGS OF CONVENIENCE
KINGS OF CONVENIENCE
29 Lug 26
Gardone Riviera
NICCOLÒ FABI
NICCOLÒ FABI
31 Lug 26
Gardone Riviera
ACDI Best European Tribute Band ACDC
ACDI Best European Tribute Band ACDC
1 Ago 26
Boccheggiano
Litfiba
Litfiba
15 Ago 26
Igea Marina
Zeyne
Zeyne
14 Set 26
Milano

Scopri anche...

Carmen Consoli in concerto al Teatro Colosseo di Torino 2025 | foto di Luca Moschini Carmen Consoli in concerto al Teatro Colosseo di Torino 2025 | foto di Luca Moschini

Festival

VILLAFRANCA Festival 2026: 30 anni di grande musica nel cuore del Castello Scaligero

Sedici appuntamenti tra rock, pop e talk show nel suggestivo scenario del Castello Scaligero.

17/06/2026

Concerti

C.S.I. Consorzio Suonatori Indipendenti: la reunion è ufficiale, ecco le date del tour

La notizia era nell’aria, ma vederla finalmente atterrare fa un bellissimo effetto. A venticinque anni da Montesole tornano i C.S.I. (Consorzio Suonatori Indipendenti) con Giovanni Lindo...

22/01/2026
Foto di Martina F. Chinca Foto di Martina F. Chinca

Concerti

GIOVANNI LINDO FERRETTI: da febbraio 2026 a teatro con lo spettacolo “PERCUOTENDO. IN CADENZA”

Uno spettacolo in cui le parole si susseguono e narrano gli accadimenti attraversati da Ferretti tra la dimensione pubblica dei palchi e quella privata...

13/11/2025

Dischi

CONSORZIO SUONATORI INDIPENDENTI: esce il 29 novembre la versione celebrativa dei 25 anni di “Ko De Mondo”

«In Ko de mondo c’è una netta rottura rispetto al passato: giusto in Celluloide accennavamo a dov’era andato a finire Jurij… Lo scenario era...

09/11/2019